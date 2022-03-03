С Эрмитажем разрывает отношения его филиал в Амстердаме

Руководство музея Эрмитаж-Амстердам 3 марта заявило о разрыве отношений с петербургским музеем. Заявление об этом появилось на официальном сайте нидерландского учреждения культуры.
В музее сообщили, что долгое время дистанцировались от политических событий в России: «В конце концов, политика сосредоточена на реалиях повседневной жизни, а мы — на художественных ценностях и событиях, которые охватывают века».
Однако в новых политических реалиях дистанцирование от политики сочли более неактуальным.
«На протяжении последних десятилетий сотрудничество с российскими коллегами было гармоничным. Различия во мнениях всегда оказывались преодоленными. Это помогло провести красивые, посещаемые выставки в Амстердаме», — говорится в заявлении.
Однако, по словам авторов заявления, произошедшее перечеркнуло 30-летнее сотрудничество.
«У Эрмитажа-Амстердам нет другого выбора. Как и все остальные, мы надеемся на мир. А также на изменения в будущем России, которые позволят нам восстановить связи с Эрмитажем — Санкт-Петербург», — подытоживают авторы.
Ранее на официальной странице музея в сети «Фейсбук» появился пост, осуждающий действия России.