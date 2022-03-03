С Эрмитажем разрывает отношения его филиал в Амстердаме

Руководство музея Эрмитаж-Амстердам 3 марта заявило о разрыве отношений с петербургским музеем. Заявление об этом появилось на официальном сайте нидерландского учреждения культуры.



В музее сообщили, что долгое время дистанцировались от политических событий в России: «В конце концов, политика сосредоточена на реалиях повседневной жизни, а мы — на художественных ценностях и событиях, которые охватывают века».



Однако в новых политических реалиях дистанцирование от политики сочли более неактуальным.

