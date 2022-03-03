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С Эрмитажем разрывает отношения его филиал в Амстердаме

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Руководство музея Эрмитаж-Амстердам 3 марта заявило о разрыве отношений с петербургским музеем. Заявление об этом появилось на официальном сайте нидерландского учреждения культуры.

В музее сообщили, что долгое время дистанцировались от политических событий в России: «В конце концов, политика сосредоточена на реалиях повседневной жизни, а мы — на художественных ценностях и событиях, которые охватывают века».

Однако в новых политических реалиях дистанцирование от политики сочли более неактуальным.

«На протяжении последних десятилетий сотрудничество с российскими коллегами было гармоничным. Различия во мнениях всегда оказывались преодоленными. Это помогло провести красивые, посещаемые выставки в Амстердаме», — говорится в заявлении.

Однако, по словам авторов заявления, произошедшее перечеркнуло 30-летнее сотрудничество.

«У Эрмитажа-Амстердам нет другого выбора. Как и все остальные, мы надеемся на мир. А также на изменения в будущем России, которые позволят нам восстановить связи с Эрмитажем — Санкт-Петербург», — подытоживают авторы.

Ранее на официальной странице музея в сети «Фейсбук» появился пост, осуждающий действия России.

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Комментарии (4)

rustantan
не хотят - не надо. Плевать на них. А вот почему в запасниках пылятся разные артефакты, которые не соответствуют существующей версии истории - вот в чём вопрос. Почему бы не расчехлить запасники и не выставить эти артефакты на всеобщее обозрение?
VKuser707577
Что теперь? Срочно ввести войска в Амстердам?
baddanZer
Чёт я не вкурил, с хрена ли он филиал Эрмитажа?
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