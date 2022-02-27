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На 59-й Венецианской биеннале не будет российского павильона. От участия отказались сами авторы

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Художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева, которые были приглашены представлять Россию на 59-й Венецианской биеннале, отказались это делать. Об этом они сообщили 27 февраля в совместном посте в Facebook.

«Нет места искусству, когда мирные граждане гибнут под ракетным огнем, когда граждане Украины прячутся в убежищах, а протестующих россиян заставляют молчать», — написала Сухарева.

Куратор павильона Раймундас Малашаускас также написал письмо, в котором сообщил, что уходит с этого поста, но при этом считает, что дискриминировать всех граждан России из-за действий руководства страны было бы неправильно.

В связи с этим было принято решение, что российского павильона на биеннале не будет в принципе.

«Команда Павильона РФ считает, что последнее слово в работе над проектом принадлежит художникам и куратору, — говорится на странице российского павильона Венецианской биеннале в Facebook. — Только что Кирилл Савченков, Александра Сухарева и Раймундас Малашаускас объявили, что отказываются от участия в проекте Павильона РФ на 59-й Биеннале современного искусства. Павильон РФ не сможет принять участие в Венецианской биеннале современного искусства 2022 года».

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Комментарии (1)

265076323
Хорошо, что они все (почти) во Львов переехали.
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