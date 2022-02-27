На 59-й Венецианской биеннале не будет российского павильона. От участия отказались сами авторы

Художники Кирилл Савченков и Александра Сухарева, которые были приглашены представлять Россию на 59-й Венецианской биеннале, отказались это делать. Об этом они сообщили 27 февраля в совместном посте в Facebook.



«Нет места искусству, когда мирные граждане гибнут под ракетным огнем, когда граждане Украины прячутся в убежищах, а протестующих россиян заставляют молчать», — написала Сухарева.



Куратор павильона Раймундас Малашаускас также написал письмо, в котором сообщил, что уходит с этого поста, но при этом считает, что дискриминировать всех граждан России из-за действий руководства страны было бы неправильно.

