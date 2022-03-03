На фестивале Dance Open не будет выступлений зарубежных балетных трупп

Международный фестиваль балета Dance Open 3 марта объявил об изменениях в своей афише — мероприятие должно было пройти с 5 по 15 апреля, однако уже стало очевидно, что провести его в предполагавшемся формате невозможно.
Организаторы сохранили в программе Гала-концерт звезд балета — однако его участниками станут артисты российских театров — Большого, Мариинского и других коллективов. Что касается зарубежных трупп, которые должны были выступить в Петербурге, — они не приедут.
Речь идет об отмене спектаклей «Диптих: Пропавшая дверь. Потерянная комната» бельгийской компании Peeping Tom, «Coppel-i.A» Балета Монте-Карло и «Сон в летнюю ночь» балета Дортмунда.
«Стоимость приобретенных билетов будет возвращена в полном объеме в ближайшее время, — говорится в сообщении организаторов. — С подробностями процедуры можно ознакомиться на сайте danceopen.com».
В то же время в силе остаются планы на проведение онлайн-трансляций в группе фестиваля.
«Искусство — огромный жизненный ресурс, — рассудили в команде Екатерины Галановой. — В кризисные времена оно всегда помогало — давало силы идти дальше и не позволяло расчеловечиться. Именно поэтому команда фестиваля решила всё-таки провести сезон. В частности, Dance Open планирует провести ряд эксклюзивных трансляций в официальной группе фестиваля «ВКонтакте».