На фестивале Dance Open не будет выступлений зарубежных балетных трупп

Международный фестиваль балета Dance Open 3 марта объявил об изменениях в своей афише — мероприятие должно было пройти с 5 по 15 апреля, однако уже стало очевидно, что провести его в предполагавшемся формате невозможно.



Организаторы сохранили в программе Гала-концерт звезд балета — однако его участниками станут артисты российских театров — Большого, Мариинского и других коллективов. Что касается зарубежных трупп, которые должны были выступить в Петербурге, — они не приедут.



Речь идет об отмене спектаклей «Диптих: Пропавшая дверь. Потерянная комната» бельгийской компании Peeping Tom, «Coppel-i.A» Балета Монте-Карло и «Сон в летнюю ночь» балета Дортмунда.

