Dance Open: контемпорари-триллер, неоклассика и языческий праздник. Гид по фестивалю

Фото: Предоставлено oрганизаторами Поделиться Поделиться







Фестиваль возвращается на весенний сезон и в Александринку — и это как народная примета, вроде «грачи прилетели — через месяц снег сойдет»: Dance Open в своем привычном графике — значит, и в целом жизнь скоро наладится, войдет в нормальное русло. В этом году фестиваль пройдет с 5 по 15 апреля, и в Петербург приедут спектакли высочайшего класса. Билеты уже поступили в продажу.

Диптих: Пропавшая дверь. Потерянная комната.

5 апреля, Александринский театр

Предоставлено oрганизаторами

Визит бельгийской компании Peeping Tom обещает стать маленькой сенсацией фестиваля. Да, Dance Open открыт всем течениям и стилям танца (главное, чтобы было сделано талантливо), но все-таки настолько радикальных спектаклей контемпорари он еще в Петербург не привозил. Ничего изящно-балетного, забудьте про фламенко и степ — Peeping Tom, одна из главных европейских танцкомпаний, не услаждает глаз, а выдает эффектные триллеры, заставляя зрителей следить за происходящим на сцене с неотрывным вниманием. Ее основатели, Габриэла Карризо и Франк Шартье, двадцать лет сочиняют истории, полные пугающей экспрессии.



Название компании — и то звучит вызывающе: «подглядывающий Том» — это апелляция к древней христианской легенде про красавицу леди Годиву, которая умоляла своего влиятельного мужа снизить налоги на горожан (мол, совсем твои подданные обнищали), а он усмешливо ей посоветовал проехать по городу Ковентри голой, без дорогущих платьев, на которые нужны деньги. Проедет — так и быть, налоги снизятся. И решительная женщина таки отправилась в путь по городу нагишом, а благодарные горожане дружно закрыли глаза во время ее вояжа. Кроме одного — того самого Тома, который решил все же посмотреть на красавицу без одежды, и был за то страшно наказан Господом. Имя этого Тома стало нарицательным, и ничего хорошего оно не обозначает. А Карризо и Шартье решительно назвали так свой театр, нарушающий все «договора с публикой» (которая для обычного театра — высшая власть) и исследующий человеческую психику.

В дилогии «Пропавшая дверь. Потерянная комната» персонажи оказываются в замкнутых пространствах, из которых не могут выбраться — в первой части это просто комната со множеством закрытых дверей, во второй — каюта на корабле. И фантастическая экспрессия артистов, стремящихся проломить пространство, энергия персонажей, желающих выдержать в состязании с запершей их невидимой силой и победить, потрясающая пластическая выучка танцовщиков работают на создание спектакля поистине выдающегося.



Coppel-i.A.

8 и 9 апреля, Александринский театр

Предоставлено oрганизаторами

Жан-Кристоф Майо, худрук Балета Монте-Карло, заново рассказывает историю о кукле, сотворенной старым мастером Коппелиусом. С момента премьеры балета Лео Делиба в Парижской опере прошло чуть более ста пятидесяти лет, и эту историю брали в работу многие знаменитые балетмейстеры, но Жан-Кристоф Майо умеет поражать воображение, даже работая с очень известным материалом.

От старинного балета он оставляет немногое: это у Сен-Леона да Петипа дело происходило в патриархальном городке, где молодой человек по имени Франц, вроде бы вполне влюбленный в девушку Сванильду, вдруг обращал внимание на сидящую в окне с книжкой прекрасную незнакомку и, раздосадованный ее полным безразличием, решался в ночи пробраться к ней в дом (а за ним тайно следовала ревнивая Сванильда). Красавица-кукла в старых балетах оставалась куклой, отношения выясняли живые люди. В балете Майо именно Коппелия становится главной героиней. Точнее, Coppel-i.A., искусственный разум, вложенный вовсе еще не старым мастером Коппелиусом в идеальное тело робота.



Герой, по всей видимости, разочарованный в реальных женщинах, создает киборга женского пола, которая (который) должна в него влюбиться. Но наделяет свое создание свободой воли, и красавица выбирает не его.

Драматическое содержание, как всегда, изложено у Майо языком эффектной неоклассики, а оформлен спектакль так, что его не стыдно предъявить и настоящим принцессам (Балет Монте-Карло — единственный в наше время в Европе безусловно придворный театр). Брат хореографа, композитор Бертран Майо, создал партитуру балета, использовав и мотивы Делиба, — и когда на сцене действуют обычные «человеки», звучит Делиб, а вот когда открывает глаза Коппелия — ей соответствуют электронные вихри сегодняшнего дня.

Сон в летнюю ночь

12 и 13 апреля, Александринский театр

Предоставлено организаторами

Балет Дортмунда привозит спектакль Александра Экмана — тот самый, что должен был появиться у нас еще два года назад, но ему помешало известно что. К Шекспиру эта история отношения не имеет, а имеет к празднику летнего солнцестояния, который отмечают в родной Экману Швеции.



«Сон в летнюю ночь» — это поэма языческого (но совершенно безобидного) праздника, где сердечные увлечения не сулят никаких ревнивых разборок и мрачных финалов, где царствует легкомыслие и смех.

Экман — один из немногих хореографов, кто умеет беспечно шутить на сцене, и, выходя со спектакля, публика продолжает мечтательно улыбаться. В своем балете Экман соединяет наистрожайшую классику с самыми новыми сегодняшними языками и тоже делает это без усилия — все стили приемлемы, все шаги забавны, все люди друг другу братья. Ну а мужчины и женщины — иногда еще и любовники.

В сети

Фестиваль дает возможность не только посмотреть первоклассные спектакли, но и послушать людей, имеющих к ним отношение. На странице «ВКонтакте» будет трансляция разговора с Жаном-Кристофом Майо и встречи руководителя Дортмундского театра Тобиаса Эхингера с идеологом и «вождем» Dance Open Екатериной Галановой. Им заранее можно задать вопросы в социальных сетях на страницах фестиваля. Также «ВКонтакте» можно будет посмотреть запись мастер-класса, который за пару дней до того проведет в Академии Русского балета солистка Peeping Tom Лорен Ланглуа. Как наши юные классики будут осваивать этот ярко экспрессивный и совершенно неклассический танцевальный язык — чрезвычайно любопытно.



с 9 апреля будет доступна запись мастер-класса Лорен Ланглуа

с 10 апреля — беседа с Жаном-Кристофом Майо

с 14 апреля — беседа Екатерины Галановой с Тобиасом Эхингером

Гала звезд Dance Open

15 апреля, Александринский театр

Состав участников, как всегда, тайна. Понятно, что будут звезды. Слухи доносятся, что будут премьеры миниатюр, специально поставленных для этого гала. Имена же звезд — секрет до самого вечера закрытия фестиваля. Но Dance Open еще никогда не подводил с качеством участников, так что можно быть уверенными — и XXI фестиваль в последний день предъявит первоклассных артистов. Анна Гордеева, специально для «Фонтанки.ру»