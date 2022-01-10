Призраки, скейт-парк и приключения Мюнхгаузена. Самые ожидаемые выставки в Петербурге в 2022 году

Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Пандемия нанесла урон выставочной политике крупнейших институций: те, кто могли похвастаться крепкой дружбой с зарубежными коллегами, выручить и привезти нам что-нибудь «эдакое» не могут — ну или делают это с большими рисками. Приходится фантазировать! И кое-что получается.

Эрмитаж

В 2022-м большинство музеев готовит свои выставки и фестивали к 350-летию со дня рождения Петра I. Не остался в стороне и Эрмитаж. Среди самых интересных проектов 2022 года директор музея Михаил Пиотровский назвал показ гардероба Петра I в Реставрационно-хранительском центре в Старой Деревне. Точные сроки открытия выставки не определены, она пройдет в формате долгосрочного открытого хранения в Галерее костюма. У царя-плотника Петра было на удивление много вещей — и среди них сохранились не только повседневные, деловые, но и праздничные, карнавальные. И петербуржцев многое еще удивит.



Весна в Эрмитаже пройдет под итальянским флагом — с 29 марта по 4 июля музей намерен провести выставку «Скульптура Флоренции в XV веке». Ее куратор — доктор искусствоведения Сергей Андросов, заведующий Отделом западноевропейского изобразительного искусства, среди последних проектов которого — новое наполнение залов третьего этажа Зимнего дворца после отъезда импрессионистов. Кватроченто в Италии был одним из самых важных периодов в истории мировой скульптуры. «В коллекции Эрмитажа находятся произведения, отражающие творчество почти всех крупных мастеров этого периода, выставка предоставит зрителю возможность познакомиться с малоизвестной частью коллекции музея», — говорится в описании проекта. Всего будет представлено 27 экспонатов, в том числе и приобретения, сделанные музеем в 2019 году.

В Меншиковском дворце Эрмитаж покажет одно из наиболее крупных частных собраний в России — Валерии и Константина Мауергауз. На выставке «Брейгели. Продолжение династии» будут представлены 28 картин выдающихся нидерландских мастеров XVI–XVII веков, в том числе Питера Брейгеля Младшего, прозванного Адским, Яна Брейгеля Старшего, известного как Бархатный, и внука, Яна Брейгеля Младшего. Притчи, тайны, иносказания — эволюцию брейгелевской традиции в искусстве можно будет проследить на работах их современников, творивших в разных жанрах: Себастьяна Вранкса, Яна ван Кесселя Старшего, Йоса де Момпера и Франса II Франкена. Выставка откроется в последние дни мая и простоит до конца лета.



Одну из майских выставок Эрмитаж посвятит Александру Сокурову и 20-летию выхода на экраны его фильма «Русский ковчег». Эта выставка также планируется в реставрационно-хранительском центре «Старая Деревня».



Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







А 28 октября Эрмитаж откроет в своих главных парадных пространствах — Аванзале и Николаевском зале — интереснейший проект «Египтомания». Он приурочен к 200-летию дешифровки египетских иероглифов Жаном-Франсуа Шампольоном. Музей соберет по своим фондам и у российских коллег самые разные предметы, в которых воплотился египетский стиль, — скульптуру, живопись, мебель, камнерезное и ювелирное искусство, костюмы. Также обратят внимание петербуржцев и на улицы родного города — то, как на них проявил себя египетский стиль, покажут эрмитажные фотографы. Но главное — каждый экспонат на выставке будет сопровождать научный египтологический комментарий. Так что на привычное получится посмотреть новыми глазами.

И еще одна хитрая на выдумку выставка — «Приключения барона Мюнхгаузена в России». Ее соберут в музее к следующим Дням Эрмитажа (7 декабря) силами своих фондов, а также при участии Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Российской национальной библиотеки, Российского государственного военно-исторического архива и Архива внешней политики Российской империи. Речь пойдет о прототипе литературного персонажа, который в реальности бывал в России, чему оставил немало свидетельств. Их и покажут в манеже Малого Эрмитажа.



ЦВЗ «Манеж»

После того, как из Манежа уйдут «Покой и радость» (так называется текущая выставка, работающая до 30 января), он превратится в скейт-парк. Там планируются соревнования и показательные выступления спортсменов, лекции, мастер-классы, кинопоказы и прочее — проект получил название SKATE. При чем тут искусство? Дело в том, что авторами некоторых препятствий станут современные художники, и каждая зона станет своего рода высказыванием. А в аванзале будет стоять огромный пул для катания скейтбордистов, как оммаж финскому архитектору Алвару Аалто, в 1930-х создавшему бассейн в «форме человеческой почки». Проект будет коротким — только с 19 по 27 февраля.



Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







А вот следующий проект, который запланирован в Манеже на 15 марта — 15 мая, — уже международного масштаба. Автор, чья персональная выставка проводится при помощи Французского института, был постоянным участником Венецианской биеннале, под один из его проектов — огромную инсталляцию с движущейся черно-белой фотопленкой — в 2011 году был отдан национальный павильон его родной страны. Кристиан Болтански лично отбирал для «Манежа» свои работы последних 10–15 лет — крупномасштабные инсталляции, видео и объекты. К сожалению, до самой выставки он не дожил — команда проекта руководствуется оставленными им материалами, чертежами и воспоминаниями. А Болтански успел осмыслить — по-своему — площадку, где будет показан его проект. «Размышляя о проекте в Манеже, Болтански упоминал, что концепция выставки связана для него с Кровавым воскресеньем: он представлял себе, как в пространстве Манежа блуждают души восставших рабочих в ожидании распределения в Ад или в Рай», — рассказывают в выставочном зале, комментируя название проекта — «Призраки». Кроме офлайнового проекта, запустят и онлайновый — о творчестве Болтански расскажут искусствоведы, кураторы, философы и литературоведы.



Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами Фото: Предоставлено организаторами Поделиться Поделиться







Ну и, наконец, осенью Манеж покажет грандиозный международный проект о русском балете. Пока говорить о наполнении выставки преждевременно, но, как это всегда бывает в стенах ЦВЗ, выставка впечатлит прямо со входа инсталляцией в духе театрального занавеса, проведет галереями по разным периодам истории, рассказав о развитии явления и ключевых именах, и через череду закутков-историй проведет к инсталляции на втором этаже. И всё это — в уникальном оформлении выставки-путешествия, где будут и знаменитые занавесы, и царская ложа.

Русский музей

Ближайшая выставка-блокбастер (стиль, в котором работает Русский музей) нас ожидает уже в апреле, и это будет Михаил Врубель. Проект, как водится, к круглой дате — 165 лет со дня рождения художника. Планируют показать свыше 200 работ: из собственной коллекции, из Третьяковки, других государственных и частных собраний. Причем некоторые, как уверяют, — впервые. Экспозиция простоит до июля.



Портрет Н. И. Забелы-Врубель в кресле на фоне обоев. 1904. Бумага, акварель, графитный карандаш. 21,1 х 30,6 Фото: rusmuseum.ru Поделиться Поделиться







И, кстати, с походом на Врубеля можно будет «зацепить» еще один проект. Параллельно в корпусе Бенуа откроют выставку к 100-летию реставрационных мастерских Русского музея — также с привлечением «чужих» экспонатов, в том числе Третьяковской галереи, Эрмитажа, Государственного исторического музея и частных собраний. Всего покажут свыше 300 вещей — картины, иконы, предметы декоративно-прикладного и народного искусства, произведения каменной и гипсовой скульптуры.



Будет в Русском и свой Петр I — в изобразительном искусстве. Но об этом пока подробностей особых нет, кроме примерных дат — июнь-август.

Кунсткамера

Собственно, Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого РАН тоже не обойдет круглую дату. 9 июня там планируют открыть новую экспозицию — «Петровская Кунсткамера».

«Петр Первый создавал Кунсткамеру как музей-энциклопедию, в котором соединены начала всех наук, от астрономии (знаменитый Готторпский глобус) и анатомии (Анатомический театр с коллекцией Рюйша) до истории самопознания России, — напоминают в музее. — Пристрастие к науке было частью интеллектуальной политики Петра I, и в этом смысле Кунсткамера — памятник самой успешной российской модернизации, академический музей, которому дивилась вся Европа. Новая экспозиция возродит в историческом здании XVIII века дух и атмосферу Петровской Кунсткамеры».

Переделывать собрались экспозицию на двух нижних этажах башни. В Круглом зале покажут экспонаты из ранних коллекций Кунсткамеры, а на втором этаже — предметы из коллекций, собранных во время первых академических экспедиций и первых российских кругосветных путешествий.



Кроме того, в планах Кунсткамеры — археологическая выставка «Усть-Полуй: I век до нашей эры», она пройдет в октябре-декабре. Усть-Полуй находится на территории современного Салехарда, и в I веке до нашей эры это было межплеменное святилище, где люди встречались и обменивались знаниями, технологиями, изменениями в культуре. Святилище было обнаружено в 1932 году при строительстве гидропорта — и сейчас ученые отмечают 90-летие открытия. И используют повод, чтобы показать удивительные находки археологов (а привезено с раскопок было около 7 000 предметов, в том числе более 1 500 изделий из кости — «совершенно исключительных художественных достоинств», как писали современники). Обычно археологию в основной экспозиции этого музея не показывают, так что шанс — уникальный.

KGallery

Одна из самых громких камерных площадок планов дальше первого квартала не разглашает. Но известно, что с 3 февраля по 10 апреля там пройдет выставка азбук художников, преимущественно изданных в ХХ веке: с рисунками Александра Бенуа, Елизаветы Бем, Натана Альтмана, Владимира Лебедева, Владимира Конашевича, Татьяны Мавриной, Алисы Порет и других.

Зрителям покажут и несколько изданий XIX века, а также библиографическую редкость — «Азбуку «Мира искусства» с рисунками Мстислава Добужинского, датируемую 1911 годом. Отдельное «блюдо» — оригинальные листы к неизданным азбукам, например рисунки Александра Самохвалова и Веры Ермолаевой.

Также будут представлены рисунки современных художников — Александра Флоренского, Анатолия Белкина, Ильи Кабакова и Никиты Алексеева.



Фото: скриншот сайта artforspb.ru Поделиться Поделиться







Другие площадки

Очевидно, что это далеко не всё, что планируют музеи в Петербурге на 2022 год. Выставочные планы гораздо обширнее, но эти выставки, на взгляд редакции, на уровне заявки звучат наиболее заманчиво. Есть и те музеи, которые своих планов пока не разглашают.

Кроме того, петербуржцам придется выбираться за хорошими выставками в Москву. Среди столичных проектов must see — это:

— «Виктор Цой. Путь героя» Центральный Манеж. С 15 января;

— «ЗЯ! Воздушные замки Славы Полунина. Полное собрание приключений». Центральный Манеж. 27 марта — 13 июня;

— «Рембрандт. Еврейский взгляд» в Еврейском музее и центре толерантности. С 19 октября;

— «Авангард. На телеге в XXI век». Музей русского импрессионизма. С 9 июня;

— «Анне Имхоф». Музей современного искусства «Гараж». Март — июнь.

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»