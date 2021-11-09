В Манеже покажут «Покой и Радость» с оригинальным саундтреком

Концепция «Покоя и Радости», по словам куратора выставки Семена Михайловского, не предполагает «баталий и душераздирающих драм», более того, экспозиция эта про искусство, «которое не вступило в эпоху тотальной трансформации». С 12 ноября 2021 по 30 января 2022 в Манеже будут доступны работы Карла Брюллова, Владимира Боровиковского, Василия Тропинина, Сильвестра Щедрина и Ореста Кипренского, Архипа Куинджи, Виктора Борисова-Мусатова — всего более ста вещей из тридцати девяти собраний России и зарубежья.

Широкой публике Михайловский известен в основном как куратор (бывший) павильона России на Венецианской биеннале современного искусства, но также он — ректор Академии художеств, старейшего художественного вуза. Это консервативная институция, и новая выставка в Манеже обещает показать эту традиционность как нечто тёплое и надёжное, а не устаревшее. Отчасти это, возможно, продолжение смысловой линии выставки «(Не)подвижность. Русская классическая скульптура от Шубина до Матвеева», где было много академической скульптуры.



Преемственность подчёркивает и «саундтрек»: музыку специально для нового проекта написал композитор и пианист Антон Батагов. Он отмечает, что концепция Михайловского близка его методу: «Мы не «покоряем пространство и время», а, наоборот, слушаем гармонию покоя, просвечивающую сквозь современную суету и психоз». Архитектурный дизайн проекта создан в соавторстве с Агнией Стерлиговой (архитектурное бюро Planet 9).



Выбор темы и художников может показаться неочевидным для Манежа, но для живописи Тропинина, Боровиковского, Щедрина и других художников это шанс быть увиденной — ведь часто, признайтесь, в музеях залы с их работами проходят быстрым шагом по пути к Серову, Репину или авангарду. А тема «Покоя и Радости» перекликается и с московской выставкой Алексея Венецианова, которая идёт в Третьяковской галерее под девизом «Покой, свет и тишина». Хотят ли тишины зрители, или просто у кураторов такой настрой — неясно, но и там и там это шанс составить впечатление о мастерах живописи, которым обычно не посвящают блокбастеры.

