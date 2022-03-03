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Владельцы кинотеатров после отмены зарубежных премьер обратились к Мишустину

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Ассоциация владельцев кинотеатров 3 марта выступила с заявлением, в котором предупредила о «высокой вероятности ликвидации всей отрасли кинопоказа в стране в условиях введения масштабных и беспрецедентных санкций ряда государств в отношении Российской Федерации, в том числе и напрямую касающихся кинотеатров».

Авторы сообщения подсчитали, что кинотеатры могут потерять до 80% выручки из-за того, что крупнейшие зарубежные студии отменили прокат своих фильмов в России, а российское кино — в силу его качества и количества — не позволяет закрыть полную потребность кинотеатров в контенте.

Еще одна составляющая проблемы — техническое оснащение кинотеатров.

«Поставка кинооборудования и всех его комплектующих, включая лампы для проекторов, без которых невозможно демонстрировать фильмы, прекращена, — описали проблему владельцы кинотеатров. — Оценить запасы оборудования и комплектующих в компаниях, осуществляющих их поставку, сложно, но эти запасы иссякнут еще до середины 2022 года. Российских аналогов на сегодня не существует».

В ассоциации рассказали, что обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой выделить прямую субсидию кинотеатрам «в объеме и по методике 2020 года» — то есть по опыту поддержки индустрии в условиях антиковидных ограничений.

Ранее стало известно, что в российский прокат свои фильмы не будут выпускать компании Disney, Sony и Warner Bros.. Вместо этого для поддержки киноиндустрии в повторный прокат выпустят российские фильмы последних лет.

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Комментарии (5)

Денеб
А что, у нас мало патриотических фильмов? Никита Михалков зря что ли трудился? Вот пусть и крутят 24 часа в сутки.....
VKuser4636990
Уже лет 10 не был в киношке, а собственно что там ловить?
Долби атмос, долби вижн, это всё сейчас доступно потребителю в домашней обстановке.
261215271
Помимо голливуда никто не снимает что ли? Европа, Корея, Китай
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