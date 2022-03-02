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Вместо «Бэтмена» — старый «Холоп» и «Движение вверх». В кинотеатры вернут прошлогодние фильмы

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Из-за того, что российский прокат лишился зарубежных новинок, в кинотеатрах будут повторять отечественные фильмы. Об этом 2 марта сообщили «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Централ партнершип» Вадима Верещагина.

На киноэкраны вернутся отечественные фильмы «Холоп» (2019), «Движение вверх» (2017) и «Батя» (2020). Кроме того, раньше намеченного состоится премьера комедии «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус. Этот фильм выйдет на экраны 3 марта. «Централ партнершип» пересмотрит график премьер отечественных фильмов и выпустит раньше те, которые будет возможно, сообщают «Ведомости».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что компания Sony объявила о приостановке выхода своих фильмов в российском прокате, в том числе картины «Морбиус» с Джаредом Лето, а Warner Bros. отказался показывать в России «Бэтмена». Также онлайн-платформа Netflix приостановила съемки российских проектов.

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Комментарии (18)

Софокл Аристархович
Вспоминаю личные впечатления: "Батя" - улыбнулся и даже немного всплакнул /легкий семейный фильм/; "Движение вверх" - отличная спортивно-патриотическая тема /но лишь для тех, кто соревновался за страну и флаг, а не за финансовые "призы" {к примеру: за Первенство СССР по юниорам я получил призы - будильник и грамоту, а не а/м и квартиру, но до настоящего времени горжусь своими достижениями}; "Холо" не смотрел, молчу… А ведь сколько у нас еще замечательных фильмов?! Но о них - забыли!!!
iphonedimona
Если есть в наличии ленты, значит их надо внаглую крутить. Вся "интеллектуальная собственность" в условиях санкций должна считаться трофейной.
266097700
давайте уж "Свинарка и пастух" крутить
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