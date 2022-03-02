Вместо «Бэтмена» — старый «Холоп» и «Движение вверх». В кинотеатры вернут прошлогодние фильмы

Из-за того, что российский прокат лишился зарубежных новинок, в кинотеатрах будут повторять отечественные фильмы. Об этом 2 марта сообщили «Ведомости» со ссылкой на гендиректора «Централ партнершип» Вадима Верещагина.



На киноэкраны вернутся отечественные фильмы «Холоп» (2019), «Движение вверх» (2017) и «Батя» (2020). Кроме того, раньше намеченного состоится премьера комедии «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус. Этот фильм выйдет на экраны 3 марта. «Централ партнершип» пересмотрит график премьер отечественных фильмов и выпустит раньше те, которые будет возможно, сообщают «Ведомости».

