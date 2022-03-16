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Берлинале не будет бойкотировать российское кино «на основании происхождения»

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Берлинский международный кинофестиваль выступил против бойкота всего российского кино. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 16 марта на официальном сайте фестиваля.

«Искусство и культура являются ключевыми элементами демократического общества, а кинофестивали — это пространство, где художники всего мира — независимо от их страны — могут продемонстрировать свои работы и вступить в диалог. Только в открытых творческих пространствах для размышлений культура может продолжать развиваться», — сказано в заявлении.

Организаторы кинофестиваля выразили поддержку страдающему народу Украины, но при этом пообещали не исключать российские фильмы из программы только на основании национальности их создателей: это заглушило бы и голоса тех, кто критично настроен к происходящему — в то время как «миру сейчас нужны эти голоса».

«Берлинале твердо выступает против бойкота культурных произведений на основании их происхождения», — пишут они.

В то же время это не относится к официальным делегациям, государственным институтам и актерам, поддерживающим действующую власть, — подчеркнули организаторы. Их участие в фестивале может быть ограничено.

Ранее по этому же поводу высказалась администрация Каннского кинофестиваля. В ее заявлении также сказано, что российские делегации и лица, связанные с российским правительством, примут участие в фестивале только в том случае, если все закончится на условиях, которые удовлетворят украинский народ. Организаторы Венецианского кинофестиваля заявили, что не примут официальные российские делегации, но будут лояльны к российским кинематографистам, которые не согласны с действиями властей.

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Комментарии (4)

Piter Russo
Прибегут беженцы с Украины и украинская деаспора и устроят ксенофобию на месте проведения.
А немцы будут смотреть недоумевая кого они приютили...
ShkVAl
Унтерфильм от унтерменш.
Кот Ученый
Только Берлинале не будет? Т.е. они признают, что в остальном они бойкотируют все русское на основании происхождения?
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