Берлинале не будет бойкотировать российское кино «на основании происхождения»

«Искусство и культура являются ключевыми элементами демократического общества, а кинофестивали — это пространство, где художники всего мира — независимо от их страны — могут продемонстрировать свои работы и вступить в диалог. Только в открытых творческих пространствах для размышлений культура может продолжать развиваться», — сказано в заявлении.

Берлинский международный кинофестиваль выступил против бойкота всего российского кино. Об этом сказано в заявлении, опубликованном 16 марта на официальном сайте фестиваля.

Организаторы кинофестиваля выразили поддержку страдающему народу Украины, но при этом пообещали не исключать российские фильмы из программы только на основании национальности их создателей: это заглушило бы и голоса тех, кто критично настроен к происходящему — в то время как «миру сейчас нужны эти голоса».



«Берлинале твердо выступает против бойкота культурных произведений на основании их происхождения», — пишут они.



В то же время это не относится к официальным делегациям, государственным институтам и актерам, поддерживающим действующую власть, — подчеркнули организаторы. Их участие в фестивале может быть ограничено.



Ранее по этому же поводу высказалась администрация Каннского кинофестиваля. В ее заявлении также сказано, что российские делегации и лица, связанные с российским правительством, примут участие в фестивале только в том случае, если все закончится на условиях, которые удовлетворят украинский народ. Организаторы Венецианского кинофестиваля заявили, что не примут официальные российские делегации, но будут лояльны к российским кинематографистам, которые не согласны с действиями властей.

