Большой театр лишился громкой премьеры «в связи с текущими событиями»

«Проведя переговоры с постановочной группой, было принято решение перенести премьеру балета «Искусство фуги», — говорится в сообщении. — Этот проект очень важен для Большого театра, к настоящему времени проведена значительная работа, и мы надеемся, что сможем осуществить этот проект».

Администрация Большого театра России 25 февраля объявила об отмене запланированной на конец марта премьеры балета «Искусство фуги» хореографа с международной славой — Алексея Ратманского — «в связи с текущими событиями».

«Когда придёт время, я надеюсь вернуться в Москву, чтобы завершить эту постановку», — приводит цитату хореографа-постановщика балета Алексея Ратманского театр.



Ранее в СМИ появилась информация, что утром 24 февраля Ратманский, работавший над балетом, покинул Россию. На странице самого балетмейстера в фейсбуке в то утро появился черный фон — как у многих деятелей культуры, осудивших начало военной спецоперции на Украине.



53-летний Алексей Ратманский — родом из Ленинграда, но детские годы провел в Киеве. Учился в Московском хореографическом училище, был ведущим танцовщиком Национального оперного театра Украины им. Т. Г. Шевченко в Киеве. Был премьером Датского королевского балета и возглавлял балетную труппу Большого театра. С 2009 года — постоянный хореограф Американского театра балета. Многократный лауреат «Золотой маски» и других наград, включая международные.

