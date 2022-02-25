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Большой театр лишился громкой премьеры «в связи с текущими событиями»

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Администрация Большого театра России 25 февраля объявила об отмене запланированной на конец марта премьеры балета «Искусство фуги» хореографа с международной славой — Алексея Ратманского — «в связи с текущими событиями».

«Проведя переговоры с постановочной группой, было принято решение перенести премьеру балета «Искусство фуги», — говорится в сообщении. — Этот проект очень важен для Большого театра, к настоящему времени проведена значительная работа, и мы надеемся, что сможем осуществить этот проект».

«Когда придёт время, я надеюсь вернуться в Москву, чтобы завершить эту постановку», — приводит цитату хореографа-постановщика балета Алексея Ратманского театр.

Ранее в СМИ появилась информация, что утром 24 февраля Ратманский, работавший над балетом, покинул Россию. На странице самого балетмейстера в фейсбуке в то утро появился черный фон — как у многих деятелей культуры, осудивших начало военной спецоперции на Украине.

53-летний Алексей Ратманский — родом из Ленинграда, но детские годы провел в Киеве. Учился в Московском хореографическом училище, был ведущим танцовщиком Национального оперного театра Украины им. Т. Г. Шевченко в Киеве. Был премьером Датского королевского балета и возглавлял балетную труппу Большого театра. С 2009 года — постоянный хореограф Американского театра балета. Многократный лауреат «Золотой маски» и других наград, включая международные.

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Комментарии (3)

Дежурный врач
У него родители в Киеве. Сейчас не до балетов.
Дежурный врач
Срочно переименовать отмененный балет из "Искусство фуги" в "Искусство фиги".
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