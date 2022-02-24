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Директор Центра имени Мейерхольда покидает пост в знак протеста против действий государства

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Директор Центра имени Всеволода Мейерхольда — государственного учреждения культуры в Москве — Елена Ковальская 24 февраля объявила, что уходит с этой должности «в знак протеста против вторжения России в Украину». Свои действия она в посте в «Фейсбуке» объяснила невозможностью работать на того, чьи действия влекут смерть людей, и получать у него зарплату.

«Дела доведу до конца — которые начаты, на общественных началах», — добавила она.

Елена Ковальская — театральный критик, в прошлом — эксперт Минкульта, Департамента культуры Москвы, эксперт и член жюри фестиваля «Золотая маска», руководитель Фестиваля молодой драматургии «Любимовка» и «Школы театрального лидера» Центра им. Вс. Мейерхольда и Департамента культуры Москвы. С 2013 года арт-директор Центра имени Вс. Мейехольда.

Президент центра — Валерий Фокин, художественный руководитель — Дмитрий Волкострелов.

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Комментарии (14)

265859269
НЕТ! Не может быть! Не уходи! Мы всех сейчас быстренько выведем! Только останься!
267188598
Наверно, с правосеками проконсультировалась - продажная интеллигенция
VKuser154016219
ну, теперь её объявят иноагентом
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