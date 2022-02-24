Директор Центра имени Мейерхольда покидает пост в знак протеста против действий государства

Директор Центра имени Всеволода Мейерхольда — государственного учреждения культуры в Москве — Елена Ковальская 24 февраля объявила, что уходит с этой должности «в знак протеста против вторжения России в Украину». Свои действия она в посте в «Фейсбуке» объяснила невозможностью работать на того, чьи действия влекут смерть людей, и получать у него зарплату.



«Дела доведу до конца — которые начаты, на общественных началах», — добавила она.



Елена Ковальская — театральный критик, в прошлом — эксперт Минкульта, Департамента культуры Москвы, эксперт и член жюри фестиваля «Золотая маска», руководитель Фестиваля молодой драматургии «Любимовка» и «Школы театрального лидера» Центра им. Вс. Мейерхольда и Департамента культуры Москвы. С 2013 года арт-директор Центра имени Вс. Мейехольда.

