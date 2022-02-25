FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -2
86.93р97.77р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеОлимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Россию отстранили от участия в «Евровидении», чтобы сохранить его репутацию

Европейский вещательный союз — организатор международного конкурса песни «Евровидение» — разместил 25 февраля объявление, из которого следует: Россия лишена участия в конкурсе в 2022 году.

45
Печать

«Исполнительный совет принял это решение, следуя рекомендации руководящего органа «Евровидения», основываясь на правилах мероприятия и ценностях вещательного союза, — говорится в сообщении. — Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса».

В союзе при этом указали, что он является аполитичной организацией, которая блюдет ценности культурного конкурса, «способствующего международному обмену и пониманию, объединяющего аудиторию и прославляющего разнообразие через музыку».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (45)

***_555
Смешно, раньше путриотики орули "Давай, Россия, вперёд!" когда пускали.
Artem_9
Ну наконец то!))
Это прежде всего сохранит репутацию России!))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний