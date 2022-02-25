Россию отстранили от участия в «Евровидении», чтобы сохранить его репутацию

«Исполнительный совет принял это решение, следуя рекомендации руководящего органа «Евровидения», основываясь на правилах мероприятия и ценностях вещательного союза, — говорится в сообщении. — Это решение отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса на Украине включение российской работы в конкурс в этом году нанесет ущерб репутации конкурса».



В союзе при этом указали, что он является аполитичной организацией, которая блюдет ценности культурного конкурса, «способствующего международному обмену и пониманию, объединяющего аудиторию и прославляющего разнообразие через музыку».

