Группа «Мумий Тролль» прекратила концертную деятельность

Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль» прекращают концерты. Такое объявление появилось на официальном сайте группы 2 марта.



«Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран», — пишут музыканты.



Участники коллектива призывают к миру.



«Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…» — сказано в обращении группы.

