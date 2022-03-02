Группа «Мумий Тролль» прекратила концертную деятельность

Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль» прекращают концерты. Такое объявление появилось на официальном сайте группы 2 марта.
«Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран», — пишут музыканты.
Участники коллектива призывают к миру.
«Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…» — сказано в обращении группы.
Обращение вышло под заголовком «Музыка сорвалась…» — это цитата известной песни «Забавы» «Мумий Тролля».
Ранее «Фонтанка» сообщала, что призывы к миру опубликовали многие деятели культуры, среди которых Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Лев Додин, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Андрей Могучий, Валерий Фокин и другие.