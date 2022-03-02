FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: -2
91.75р102.91р
ТЕМА ДНЯ

Боевые действия на Украине

Боевые действия на УкраинеЧто делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Группа «Мумий Тролль» прекратила концертную деятельность

6
Печать

Илья Лагутенко и группа «Мумий Тролль» прекращают концерты. Такое объявление появилось на официальном сайте группы 2 марта.

«Мы приняли решение остановить нашу концертную деятельность. Более двух десятков лет нашей работой было писать песни, которые объединяли слушателей России, Украины и других стран», — пишут музыканты.

Участники коллектива призывают к миру.

«Мир нужен немедленно… Нам придется снова начинать с чистого листа и через страдания и боль искать взаимопонимание и любовь. Может, эта музыка еще пригодится…» — сказано в обращении группы.

Обращение вышло под заголовком «Музыка сорвалась…» — это цитата известной песни «Забавы» «Мумий Тролля».

Ранее «Фонтанка» сообщала, что призывы к миру опубликовали многие деятели культуры, среди которых Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Лев Додин, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Андрей Могучий, Валерий Фокин и другие.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

onotolich
Слава богу!
07A
Прощайте!
VKuser198029047
Когда поутихнет, мы услышим о том, что группа Мумий Тролль воссоединилась.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний