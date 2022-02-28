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«Я умоляю, остановитесь!» Режиссер Лев Додин обратился с открытым письмом

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Журнал «Театр» 28 февраля опубликовал открытое письмо художественного руководителя Малого драматического театра — Театра Европы Льва Додина. Режиссер высказал свою позицию по поводу боевых действий российской армии на территории Украины.

«Сказать «потрясен» — ничего не сказать», — пишет он. — «Даже невозможно вообразить себе, что сегодня Киев обороняется или сдается российским солдатам и офицерам. Мозг прилипает к черепу и отказывается видеть, слышать, рисовать себе подобные картины».

Додин напоминает о том, что человечество пережило два трудных ковидных года, и должно были заново начать ценить человеческую жизнь. Но этого не случилось. Режиссер сетует, что культура и искусство не справились со своей задачей — научить «воспринимать чужую боль как свою, понять, что ни одна идея, самая великая и прекрасная, не стоит человеческой жизни».

«Мне семьдесят семь лет, за свою жизнь я потерял очень многих людей, которых любил. Сегодня, когда над нашими головами вместо голубей мира летают ракеты ненависти и смерти, сказать могу только одно: остановитесь! Организм человечества не лечится хирургическими операциями. От любого оперативного вмешательства истекает кровью тот, кого оперируют, и заражается неизлечимым сепсисом тот, кто оперирует. Остановите хирургическое вмешательство. Наложите жгуты на раны. Совершим невозможное: сделаем 21 век таким, каким он мечтался, а не таким, каким мы его сделали. Я делаю то единственное, что могу: я умоляю, остановитесь! Остановитесь.

Я УМОЛЯЮ!», — так заканчивает письмо режиссер.

Журнал «Театр» сообщает, что, по информации издания, несколько дней назад Лев Додин обратился к президенту России Владимиру Путину с личным письмом.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что пацифистские петиции жителей России собрали почти миллион подписей. Артисты, спортсмены, ученые продолжают публиковать открытые письма к соотечественникам и президенту. Среди них есть как «авторские», единоличные, так и групповые: граждане стали объединяться по профессиональному признаку.

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Комментарии (9)

Zlobodey
Ага. Останавливаемся и возвращаем войска. Довольный Зе в течение 2-х дней захватывает донбасс и крым. Украина входит в нато, союз разворачивает базы у российской границы. Санкции, кстати никто не отменяет.
Так себе перспектива
Мишкина Лапа
К сожалению, еще не все деятели искусства и ШБ поняли, что "пересидеть" смутные времена, не отсвечивая, не получится. События последних дней со многих сорвали маски. Даже те, кто открыто поддерживает политику власти вызывают больше уважения, чем публичные лица "вне политики". Где, к примеру, голоса из андеграунда ? Почему молчит Русский Рок , тов. Кинчев , Кипелов и пр.? Мы вместе или вы "в домике"?
Opioman
Малый драматический теперь закроют. Жаль
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