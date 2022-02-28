«Я умоляю, остановитесь!» Режиссер Лев Додин обратился с открытым письмом

Додин напоминает о том, что человечество пережило два трудных ковидных года, и должно были заново начать ценить человеческую жизнь. Но этого не случилось. Режиссер сетует, что культура и искусство не справились со своей задачей — научить «воспринимать чужую боль как свою, понять, что ни одна идея, самая великая и прекрасная, не стоит человеческой жизни».

«Сказать «потрясен» — ничего не сказать», — пишет он. — «Даже невозможно вообразить себе, что сегодня Киев обороняется или сдается российским солдатам и офицерам. Мозг прилипает к черепу и отказывается видеть, слышать, рисовать себе подобные картины».

«Мне семьдесят семь лет, за свою жизнь я потерял очень многих людей, которых любил. Сегодня, когда над нашими головами вместо голубей мира летают ракеты ненависти и смерти, сказать могу только одно: остановитесь! Организм человечества не лечится хирургическими операциями. От любого оперативного вмешательства истекает кровью тот, кого оперируют, и заражается неизлечимым сепсисом тот, кто оперирует. Остановите хирургическое вмешательство. Наложите жгуты на раны. Совершим невозможное: сделаем 21 век таким, каким он мечтался, а не таким, каким мы его сделали. Я делаю то единственное, что могу: я умоляю, остановитесь! Остановитесь.



Я УМОЛЯЮ!», — так заканчивает письмо режиссер.



Журнал «Театр» сообщает, что, по информации издания, несколько дней назад Лев Додин обратился к президенту России Владимиру Путину с личным письмом.



Ранее «Фонтанка» сообщала, что пацифистские петиции жителей России собрали почти миллион подписей. Артисты, спортсмены, ученые продолжают публиковать открытые письма к соотечественникам и президенту. Среди них есть как «авторские», единоличные, так и групповые: граждане стали объединяться по профессиональному признаку.

