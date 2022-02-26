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Боевые действия на Украине

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Басилашвили, Фрейндлих, Фокин, Спиваков выступили с обращением по Украине

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Известные артисты и руководители театров обратились с открытым призывом «остановить вооруженные действия». Письмо, которое можно 26 февраля прочесть на сайте журнала «Театр», подписали Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Игорь Костолевский, Евгений Миронов, Андрей Могучий, Константин Райкин, Владимир Спиваков, Нина Усатова, Валерий Фокин и другие.

«Мы призываем всех, от кого это зависит, остановить вооружённые действия, отвести войска и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности — человеческой жизни», — призвали деятели культуры.

Они указали, что выступают в данном случае, в том числе, и как обычные граждане своей страны и как потомки тех, кто воевал в Великую Отечественную.

«В каждом из нас живет генетическая память о войне. Мы не хотим новой войны, не хотим, чтобы гибли люди», — указали подписанты.

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Комментарии (72)

Mikle776
ну вот написали бы, что остановить "военную спецоперацию", то тогда бы может и рассмотрели бы...
А так - у нас же нет войны! Это и президент сказал и Роскомнадзор напомнил сегодня
VOROBEJ
Пусть едут на фронт.Там поют и пляшут
Spb
8 лет сидели и молчали. а сейчас эта муть поднялась
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