Басилашвили, Фрейндлих, Фокин, Спиваков выступили с обращением по Украине

Известные артисты и руководители театров обратились с открытым призывом «остановить вооруженные действия». Письмо, которое можно 26 февраля прочесть на сайте журнала «Театр», подписали Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили, Игорь Костолевский, Евгений Миронов, Андрей Могучий, Константин Райкин, Владимир Спиваков, Нина Усатова, Валерий Фокин и другие.



«Мы призываем всех, от кого это зависит, остановить вооружённые действия, отвести войска и сесть за стол переговоров. Мы призываем к сохранению высшей ценности — человеческой жизни», — призвали деятели культуры.

