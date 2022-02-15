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Триметазидин попал в организм Валиевой с дедушкиным продуктом, объяснили в МОК

В Международном олимпийском комитете объяснили, как запрещённое вещество попало в организм российской фигуристки Камилы Валиевой.

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По словам главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, триметазидин оказался в организме девушки вместе с продуктом, который употреблял её дедушка. Об этом 15 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter журналиста издания USA Today.

Именно этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения фигуристки, добавил Освальд.

Триметазидин используют в кардиологии, в частности при гипоксии или ишемии. В качестве допинга препарат помогает легче переносить физические нагрузки, увеличивает силу и снижает в крови содержание продуктов распада мышечных клеток.

Положительную допинг-пробу Валиева сдала в Петербурге на чемпионате России в декабре 2021 года. Из-за этого на неопределённое время перенесли церемонию награждения олимпийских призёров: Валиева участвовала в командном турнире в составе сборной России, выигравшей золотые медали. 14 февраля фигуристку допустили до участия в Олимпиаде: Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, Международного союза конькобежцев (ISU) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение о её допуске до участия в личном турнире.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этой ситуации и о том, что может грозить Валиевой.

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Комментарии (53)

мухомор
Всем ведь прекрасно известно, как Лоуренс Винсент Лапоинт была оправдана за найденный допинг в её крови?
Лигандрол попал в неё вместе с семенной жидкостью бойфренда. WADA и МОК такой ответ вполне устроил. Она оправдана. Она чистая спортсменка.
Жерар Гаске, пойманный с кокаином был оправдан поцелуем.
CAS оправдал швейцарку Штайнер по допинговому делу. Там правда речь шла о лошади, а не самой спортсменке. Но сам план защиты был просто фантастический. Ее лошадь съела сено, на которое помочился мужчина, принимавший допинг.
Но ведь мы все понимаем, что это другое, да?
SNOW
как пишут Вести "Дедушка часто встречает Камилу после тренировок и проводит с ней немало времени." Эти неожиданные подробности могут заинтересовать наш прославленный СК. Нет ли тут еще чего кроме совместного распития воды с допингом?
SERGEY111
Скоро внученька пришла и постучалась:
Тук-тук!
— Кто там? — спрашивает дедушка .
— Это я, внучка твоя . Принесла тебе пирожок и триметазидин .
Дедушка откашлялся и сказал :
— Дерни за веревочку, дитя мое, дверь и откроется.
Внученька вошла в домик, а дедушка лежит под одеялом и говорит:
— Положи-ка, внучка, пирожок с колесами на стол , а сама присядь рядом со мной!
Внученька присела рядом и спрашивает:
— Дедушка , почему у тебя такие большие зубы?
— А это чтоб быстрее разжевывать таблетки которые ты принесла .
-Дедушка а зачем тебе это триметазидин ?
- А затем внученька чтобы дожить до твоего награждения после выступления .
Лукаво улыбнулась внученька и кусила пирожок . (С).
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