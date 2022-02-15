Триметазидин попал в организм Валиевой с дедушкиным продуктом, объяснили в МОК

По словам главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, триметазидин оказался в организме девушки вместе с продуктом, который употреблял её дедушка. Об этом 15 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter журналиста издания USA Today.
Именно этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения фигуристки, добавил Освальд.
Триметазидин используют в кардиологии, в частности при гипоксии или ишемии. В качестве допинга препарат помогает легче переносить физические нагрузки, увеличивает силу и снижает в крови содержание продуктов распада мышечных клеток.
Положительную допинг-пробу Валиева сдала в Петербурге на чемпионате России в декабре 2021 года. Из-за этого на неопределённое время перенесли церемонию награждения олимпийских призёров: Валиева участвовала в командном турнире в составе сборной России, выигравшей золотые медали. 14 февраля фигуристку допустили до участия в Олимпиаде: Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, Международного союза конькобежцев (ISU) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение о её допуске до участия в личном турнире.
«Фонтанка» подробно рассказывала об этой ситуации и о том, что может грозить Валиевой.