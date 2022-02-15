Триметазидин попал в организм Валиевой с дедушкиным продуктом, объяснили в МОК

По словам главы дисциплинарной комиссии МОК Дениса Освальда, триметазидин оказался в организме девушки вместе с продуктом, который употреблял её дедушка. Об этом 15 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на Twitter журналиста издания USA Today.



Именно этот аргумент сыграл в пользу отмены временного отстранения фигуристки, добавил Освальд.



Триметазидин используют в кардиологии, в частности при гипоксии или ишемии. В качестве допинга препарат помогает легче переносить физические нагрузки, увеличивает силу и снижает в крови содержание продуктов распада мышечных клеток.

