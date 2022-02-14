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Фигуристку Камилу Валиеву допустили до участия в Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции МОК, ISU и WADA.

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Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитате (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до участия в личном турнире на Олимпиаде. Об этом 14 февраля объявили на специальной пресс-конференции в Пекине.

Валиева выступит в турнире одиночниц на Олимпийских играх, который стартует 15 февраля.

Отмечается, что судьи приняли решение допустить Валиеву до Олимпиады в связи с ее статусом «защищенной персоны» (лицо, не достигшее 18 лет) и особого подхода к ним. Решение касалось только допуска спортсменки до соревнований. Дальнейшие разбирательства по поводу ее положительной допинг-пробы будут уже после Олимпиады.

Антидопинговые правила РУСАДА и ВАДА ничего не говорят о временном отстранении защищенных лиц. Также судьи отметили, что положительную допинг-пробу Валиева сдала за полтора месяца до Олимпиады, а не во время самих Игр. Также судьи назвали серьезной проблемой столь длительную задержку с получением результатов допинг-теста, что влияет на способность спортсмена защищать свои интересы.

Таким образом, сборная России пока сохранит статус победителей командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

15-летняя Камила Валиева в составе российской сборной победила в командном турнире фигуристов, однако церемонию награждения дважды перенесли: сначала с понедельника на вторник, а затем — на неопределённое время. Вскоре стало известно, что задержка вызвана положительной допинг-пробой россиянки, сданной ею в декабре на чемпионате России в Петербурге.

В ее анализах нашли триметазидин. Его используют для лечения кардиологических проблем, в частности гипоксии или ишемии. В качестве допинга препарат помогает легче переносить физические нагрузки, увеличивает силу, выносливость, а также снижает в крови уровень молочной кислоты и продуктов распада мышечных клеток.

«Фонтанка» подробно рассказывала об этой ситуации и о том, что может грозить Валиевой.

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Комментарии (25)

Савва Морозов
Сейчас, против России, да на территории Китая - онэ же не идиоты. Кончится Олимпиада - начнут гадить.
Надеюсь Камиле не помешает показать завтра.
Static
Рад такому решению. Тест на допинг перед олимпиадой был отрицательным.
iigaza
Рано радоваться - просто тертые в юридических казусах ребята взяли паузу. А то, что рыло у нас все в пуху, мало кто сомневается.
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