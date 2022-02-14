Фигуристку Камилу Валиеву допустили до участия в Олимпиаде

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции Международного олимпийского комитате (МОК), Международного союза конькобежцев (ISU) и Международного антидопингового агентства (WADA) на решение о допуске российской фигуристки Камилы Валиевой до участия в личном турнире на Олимпиаде. Об этом 14 февраля объявили на специальной пресс-конференции в Пекине.



Валиева выступит в турнире одиночниц на Олимпийских играх, который стартует 15 февраля.

Отмечается, что судьи приняли решение допустить Валиеву до Олимпиады в связи с ее статусом «защищенной персоны» (лицо, не достигшее 18 лет) и особого подхода к ним. Решение касалось только допуска спортсменки до соревнований. Дальнейшие разбирательства по поводу ее положительной допинг-пробы будут уже после Олимпиады.

