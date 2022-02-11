Положительную допинг-пробу Валиева сдала в Петербурге на чемпионате России

Решение об этом было принято после того, как из пришли результаты анализов допинг-пробы Валиевой от 25 декабря 2021 года, когда она выступала в Петербурге на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге. В анализах фигуристки нашли запрещенный препарат триметазидин. 9 февраля 2022 года по итогам слушаний дисциплинарный комитет отменил временное отстранение Валиевой.

Как заявили в ОКР 11 февраля, заминка с награждением произошла из-за того, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля временно отстранил спортсменку.

«В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом решение Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» о снятии временного отстранения может быть обжаловано заинтересованными сторонами в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанне (КАС). Таким образом, в настоящее время спортсменка имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объёме без ограничений до тех пор, если Спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно её статуса применительно к Олимпийским играм», — пояснили в ОКР.



При этом официально Валиева и вся российская команда фигуристов остается обладателями золотых медалей Пекина-2022, так как допинг-проба спортсменки взята задолго до Олимпиады.



Валиева принимала участие в командном турнире Зимних Олимпийских Игр в Пекине в составе сборной России. Россияне стали первыми с большим отрывом.

