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Положительную допинг-пробу Валиева сдала в Петербурге на чемпионате России

В Олимпийском комитете России раскрыли детали ситуации вокруг 15-летней фигуристки Камилы Валиевой, в связи с которой российская команда может остаться без золота Олимпиады.

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Как заявили в ОКР 11 февраля, заминка с награждением произошла из-за того, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля временно отстранил спортсменку.

Решение об этом было принято после того, как из пришли результаты анализов допинг-пробы Валиевой от 25 декабря 2021 года, когда она выступала в Петербурге на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге. В анализах фигуристки нашли запрещенный препарат триметазидин. 9 февраля 2022 года по итогам слушаний дисциплинарный комитет отменил временное отстранение Валиевой.

«В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом решение Дисциплинарного антидопингового комитета РАА «РУСАДА» о снятии временного отстранения может быть обжаловано заинтересованными сторонами в Спортивном арбитражном суде в г. Лозанне (КАС). Таким образом, в настоящее время спортсменка имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объёме без ограничений до тех пор, если Спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно её статуса применительно к Олимпийским играм», — пояснили в ОКР.

При этом официально Валиева и вся российская команда фигуристов остается обладателями золотых медалей Пекина-2022, так как допинг-проба спортсменки взята задолго до Олимпиады.

Валиева принимала участие в командном турнире Зимних Олимпийских Игр в Пекине в составе сборной России. Россияне стали первыми с большим отрывом.

Валиева участвовала в командном турнире Олимпиады в Пекине в составе сборной России, выигравшей золотые медали. Церемонию награждения призёров перенесли сначала с понедельника на вторник, а затем — на неопределённое время. В МОК сообщили, что возникла ситуация, потребовавшая юридических консультаций с Международным союзом конькобежцев (ISU). Позднее издание Insidethegames сообщило, что задержка церемонии награждения связана с допинг-пробой российской спортсменки.

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Комментарии (7)

266410437
Женское фигурное катание становится похоже на китайскую спортивную гимнастику где готовят роботов на одно выступление. Жалко девчонок, реально несовершеннолетние в чужих руках. в 15 лет все детство и надежды на спорт насмарку благодаря в лучшем случае банальным ошибкам взрослых спортивных менеджеров.
iigaza
Результаты Валиевой на ЧР надо аннулировать, а ее снимать с олимпиады.
SNOW
"В то же время положительную допинг-пробу взяли в период, который не относится к Олимпийским играм" И это меняет дело! До игр можно кушать мельдоний и прочее.
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