FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
74.80р85.38р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDПодарки к праздникамОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

«СЭ»: Валиеву отстранят от участия в личном турнире Олимпиады, а российскую команду лишат золота

27
Печать

Российскую фигуристку Камилу Валиеву, которую подозревают в употреблении запрещенных препаратов, отстранят от выступления в личном турнире Олимпиады. Об этом 9 февраля пишет «Спорт-Экспресс».

По данным издания, окончательное решение о сроке дисквалификации будет принято уже после завершения Игр в Пекине. Таким же образом в свое время поступили с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

Так или иначе у России практически наверняка заберут золотые медали командного турнира.

Как написал журналист Василий Конов в своем телеграм-канале, сомнительную допинг-пробу Валиева сдала еще в декабре.

«Препарат триметазидин не помогает спортсмену никак. Совсем. Найден в одной-единственной пробе в декабре. И найден мизер. Ни до, ни после в пробах ничего», — отметил Конов.

Командные соревнования по фигурному катанию завершились 7 февраля. Сборная России с большим запасом стала первой. В составе команды золотыми медалистами стали, в том числе, петербургские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Это одна из двух золотых медалей, которые россиянам пока удалось выиграть в Пекине.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (27)

hyperborean
А если у девочки не все в порядке с сердцем, ей что теперь - заперещено принимать любые препараты? этот препарат, кажется, развитие ишемической болезни
iigaza
Гнать с игр допингистов к чертовой матери!
dedmoroz_5e4d8827384c2
Смысла принимать данный модулятор метаболизма лидеру мирового рейтинга вообще никакого нет. Это удел аутсайдеров. У России слишком сильная команда, чтобы принимать на себя такие риски.
Это либо подстава, либо провокация. Вторые сейчас американцы, в случае снятия нашей команды, золото перейдёт к ним.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний