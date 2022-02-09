«СЭ»: Валиеву отстранят от участия в личном турнире Олимпиады, а российскую команду лишат золота

Российскую фигуристку Камилу Валиеву, которую подозревают в употреблении запрещенных препаратов, отстранят от выступления в личном турнире Олимпиады. Об этом 9 февраля пишет «Спорт-Экспресс».
По данным издания, окончательное решение о сроке дисквалификации будет принято уже после завершения Игр в Пекине. Таким же образом в свое время поступили с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.
Так или иначе у России практически наверняка заберут золотые медали командного турнира.
Как написал журналист Василий Конов в своем телеграм-канале, сомнительную допинг-пробу Валиева сдала еще в декабре.
«Препарат триметазидин не помогает спортсмену никак. Совсем. Найден в одной-единственной пробе в декабре. И найден мизер. Ни до, ни после в пробах ничего», — отметил Конов.
Командные соревнования по фигурному катанию завершились 7 февраля. Сборная России с большим запасом стала первой. В составе команды золотыми медалистами стали, в том числе, петербургские спортсмены Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Это одна из двух золотых медалей, которые россиянам пока удалось выиграть в Пекине.