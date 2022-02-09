«СЭ»: Валиеву отстранят от участия в личном турнире Олимпиады, а российскую команду лишат золота

Российскую фигуристку Камилу Валиеву, которую подозревают в употреблении запрещенных препаратов, отстранят от выступления в личном турнире Олимпиады. Об этом 9 февраля пишет «Спорт-Экспресс».



По данным издания, окончательное решение о сроке дисквалификации будет принято уже после завершения Игр в Пекине. Таким же образом в свое время поступили с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.



Так или иначе у России практически наверняка заберут золотые медали командного турнира.

