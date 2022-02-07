Второе олимпийское золото принесли России фигуристы

Это вторая золотая медаль в олимпийской копилке России. Также у национальной сборной есть по два серебра и две бронзы.



В составе российской сборной выступали Камила Валиева (женское одиночное катание), Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание).

«Первое «золото» у петербургских спортсменов. Мишина — Галлямов (клуб Тамары Москвиной). Командный турнир по фигурному катанию. Ураааааааа!» — написал в своём телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

