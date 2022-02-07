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Второе олимпийское золото принесли России фигуристы

Сборная России по фигурному катанию 7 февраля победила в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

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Это вторая золотая медаль в олимпийской копилке России. Также у национальной сборной есть по два серебра и две бронзы.

В составе российской сборной выступали Камила Валиева (женское одиночное катание), Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание).

«Первое «золото» у петербургских спортсменов. Мишина — Галлямов (клуб Тамары Москвиной). Командный турнир по фигурному катанию. Ураааааааа!» — написал в своём телеграм-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

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Комментарии (12)

Савва Морозов
Не смотрел, но - одобряю!!!
Ivan Topor
Там нет Роисси. Там есть непонятный коллектив с белым ыоагом и аббревиатурой ROC.
07A
Россия нагибает круглосуточно!
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