Иммунолог: Иммунитет от «дельты» не защищает человека от «омикрона»

Почему люди, недавно переболевшие ковидом, заражаются им снова? Дело в том, что иммунитет, выработавшийся в организме после перенесённой «дельты», не защищает от заражения штамма «омикрон». Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям.



«Омикрон» так отличается от «дельты». Почему им и болеют повторно? Потому что он уже отличается очень сильно в том как раз регионе вирусной частицы, где сосредоточивается действие вакцинального иммунитета, защитных антител. Этот S-белок так изменился, что после «дельты» можно болеть «омикроном», а после «омикрона» можно болеть «дельтой», — цитирует ТАСС медика 10 февраля.

