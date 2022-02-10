Иммунолог: Иммунитет от «дельты» не защищает человека от «омикрона»

Почему люди, недавно переболевшие ковидом, заражаются им снова? Дело в том, что иммунитет, выработавшийся в организме после перенесённой «дельты», не защищает от заражения штамма «омикрон». Об этом заявил врач-иммунолог Владислав Жемчугов, специалист по особо опасным инфекциям.
«Омикрон» так отличается от «дельты». Почему им и болеют повторно? Потому что он уже отличается очень сильно в том как раз регионе вирусной частицы, где сосредоточивается действие вакцинального иммунитета, защитных антител. Этот S-белок так изменился, что после «дельты» можно болеть «омикроном», а после «омикрона» можно болеть «дельтой», — цитирует ТАСС медика 10 февраля.
Более того, по его словам, иммунитет после «омикрона» от других штаммов тоже не защитит. «А вакцинированные защищены от «дельты», но от «омикрона» уже значительно слабее. Самым полным иммунитетом ко всем штаммам обладают люди, привитые вакцинами на основе уханьского штамма и переболевшие «омикроном», — отмечает иммунолог.
В Роспотребнадзоре подсчитали, что за последнее время процент тех, кто болеет коронавирусом во второй раз, вырос до 15%. Эксперты связали это с особенностями «омикрона».