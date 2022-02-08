Ученые изучили связь локдауна с коронавирусной смертностью — лучше добровольно

Метаанализ исследований на тему коронавирусных ограничений и их связи со смертельной статистикой провели ученые-экономисты из Университета Джонса Хопкинса. Они пришли к неутешительным выводам — толком не помогло, а в некоторых случаях даже усугубило ситуацию.
Исследование (как отмечают его критики, пока что не рецензированное) было опубликовано в начале февраля. То, как влияет локдаун на смертность от ковида, анализировали экономисты из Университета Джонса Хопкинса, где еще до объявленной официально пандемии начали сбор данных по количеству заболевших и умерших со всего мира. В их же поле зрения попадают аналитические материалы.
Исследование представляет собой метаанализ. Из более чем 18 тысяч работ ученые сперва выбрали тысячу наиболее близких к теме локдауна и смертности, прочли сотни текстов и в итоге оставили 34 наиболее качественных и объективных, и только 24 включили в сам анализ. Они затрагивают европейские страны и США. В основе лежит понятие non-pharmaceutical intervention — немедикаментозное вмешательство, иначе говоря локдаун. Авторы отмечают, что под локдауном в своей работе понимают любые правительственные запреты, связанные с ковидом. Суть исследования не затрагивает рекомендации, информационные кампании, доступ к массовому тестированию в странах и людей с высокой степенью сознательности, которые сами надели маски и обходят чужаков за полтора метра.
К работам была применена качественная шкала, которая влияла на итоговую оценку, — к примеру, в некоторых работах первая волна как бы заканчивается с весной 2020 года, тогда как на деле в Европе и США всё стало более-менее спокойно только летом. Еще один критерий связан с оценкой эффективности мер во времени — как повлиял локдаун на смертность, в полной мере можно сказать только спустя несколько недель после введения ограничений. Что касается самих данных о летальных случаях, то лишь одна из попавших в итоговую выборку работ основывается на избыточной смертности, а не официальной ковидной статистики правительств.
Исследование поделено на три группы выводов. Первая основана на индексе строгости ограничений, в нее включили семь научных текстов.
Индекс был придуман и разработан ранее, он включает девять параметров — закрытие школ, офисов, отмена публичных мероприятий, запрет на собрания, закрытие общественного транспорта, требование оставаться дома, запрет на передвижение внутри страны, контроль международных передвижений и информационная кампания. Всему, что попадает в эти параметры, присваивается балл. Например, единица — это просьба от правительства поработать из дома.
В период с 16 марта по 15 апреля 2020 года в Европе и США индекс строгости ограничений был 76 и 74 балла соответственно, из которых по 44 приходится на рекомендации. В одном из исследований приводятся такие цифры: на один балл строгости, по разным оценкам, приходится от -0,073 до -0,326 смерти на миллион человек. Экономисты взяли средний показатель между этими двумя числами и умножили его только на баллы, связанные с коронавирусными требованиями. Получилось, что благодаря запретам в Европе было предотвращено
«Исходя из исследования индекса строгости, мы практически не находим доказательств того, что обязательный локдаун в Европе и США оказал заметное влияние на показатели смертности от COVID-19», — делают вывод экономисты.
В следующей группе работ авторы из Хопкинса оценивали эффективность самоизоляции. В нее попали 13 исследований — часть анализировала требование оставаться дома в совокупности с другими мерами, часть только самоизоляцию. В первой половине оказалось, что смертность даже выросла, на
«Мы не находим четких доказательств того, что самоизоляция оказала заметное влияние на смертность от COVID-19. Несколько исследований обнаруживают небольшую положительную связь между локдауном и смертностью от COVID-19», — делятся ученые.
В отдельную группу включены все остальные меры, называемые немедикаментозным вмешательством, — ношение масок, закрытие школ, баров и так далее. В исследовании отмечается, что общую картину на основе 11 подходящих для анализа работ составить сложно, потому что все они затрагивают разные ограничительные меры. К примеру, некоторые освещают только вопрос закрытия кафе, но не предприятий в целом, другие учитывают оба параметра. Поэтому выводы такие: максимальный локдаун в среднем увеличил смертность на
«Мы не увидели доказательств того, что локдаун, закрытие школ, границ и ограничение собраний оказали заметное влияние на смертность. Есть некоторые данные о том, что помогло закрытие предприятий, но разница в оценках разных ученых велика и, вероятно, в большей степени связана с закрытием баров. Может быть эффект от ношения масок, но вопрос рассматривался только в двух исследованиях, одно из которых затрагивает такое обязательство исключительно среди служащих».
В исследовании упоминается, что из-за локдауна по всему миру вырос уровень суицидов, безработицы, случаев домашнего насилия и употребления наркотиков.
Исследователи отмечают, что их работа не отвечает на вопрос о том, почему ограничения не работают для спасения жизней. Однако они предлагают для обсуждения четыре фактора, которые могут объяснить разницу между выводом экономистов и точкой зрения некоторых эпидемиологов.
Во-первых, зачастую неэффективность локдауна связана с несоблюдением требований или имитацией соблюдения. Во-вторых, запреты не могут регулировать всё: как часто человек моет руки и не кашляет ли он на других — всё равно остается только на его совести. В-третьих, даже если на начальном этапе запреты дадут эффект и ковид перестает распространяться, то и спрос на такие дорогостоящие мероприятия как социальное дистанцирование и самоизоляция тоже упадет до ноля, а болезнь благополучно вернется. И четвертый фактор — запрет на встречи в безопасных местах на улице приводит к тому, что люди устраивают закрытые вечеринки на уже не свежем, а кишащем вирусом воздухе.
В работе также отмечается, что из 186 стран только маленькое островное государство в Индийском океане не вводило ничего, похожего на локдаун. Ограничения, которые копировали друг с друга почти все правительства, пришли вместе с вирусом из Китая, первыми их «скопипастили» итальянцы. Некоторые исследователи говорят, что государственная политика зачастую сильно зависит от того, что делают в соседней стране, а не от серьезности ситуации с заболеваемостью внутри собственных границ.
На вопрос о том, почему в разных странах при одинаковых ограничениях разные показатели смертности, есть не только очевидный ответ (разница в возрасте и состоянии здоровья населения, качество медицинского обслуживания). Например, есть данные, свидетельствующие о том, что в преимущественно католических агломерациях смертность от ковида выше, потому что у католиков крепче социальные и семейные узы.
Также существенную роль играет посыл, который исходит от государства. В пример приводятся Швеция и Норвегия. В обеих странах повседневная жизнь особо не изменилась во время первой волны, однако шведские органы здравоохранения общались с населением сдержанно. Норвежцы же, напуганные риторикой о смертельной болезни, реже пользовались общественным транспортом, ходили в гости и вообще выходили из дома. В итоге смертность в Швеции оказалась в четыре раза выше (данные за март — апрель 2020 года).
Ученые приходят к выводу, что добровольные поведенческие изменения в 10 раз важнее обязательных. «Наше исследование не смогло продемонстрировать значительный положительный эффект локдауна. Это должно привлечь наше внимание к роли добровольных изменений в поведении. Вопрос необходимо исследовать, чтобы определить, как можно поддерживать такие добровольные изменения. Но должно быть ясно, что одной из важных функций государственных органов является предоставление информации, на основе которой граждане могут добровольно реагировать на пандемию таким образом, чтобы смягчить последствия».
В начале работы экономистов упоминается, что ранние эпидемиологические исследования предсказывали хороший эффект от локдауна. В пример приводится часто цитируемое исследование-модель, проведенное учеными из Имперского колледжа Лондона. В нем предполагалось, что основанная на запретах стратегия снизит смертность от COVID-19 до
Вероятно, поэтому критику исследование хопкинских экономистов получило в основном со стороны британцев. Претензии в большинстве случаев связаны с подборкой работ, которые подвергли метаанализу, и определением самого понятия локдауна. «Курение вызывает рак, Земля круглая, а приказ оставаться дома уменьшает передачу болезней. Ничто из этого не вызывает споров среди ученых. Исследование, претендующее на доказательство обратного, почти наверняка будет в корне ошибочным», — отмечает доцент Оксфордского университета Сет Флаксман. Он добавил, что анализ проводили экономисты, и в подборку исследований включено недостаточное количество трудов эпидемиологов. Профессор Самир Бхатт из того самого лондонского колледжа удивился тому, что спустя два года экономисты решили изучить первую волну. Впрочем, ответ на этот вопрос есть в исследовании — на фоне непонимания, что вообще делать, запрещали всё и по максимуму, ко второй волне уже началась вакцинация.
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Многие европейские страны после волны «омикрона» заявили об отказе от ограничений и снятии локдаунов. Первой считать коронавирус чем-то вроде сезонного гриппа решила Дания.
Справка
Об авторах: Джонас Херби — специальный советник Центра политических исследований в Копенгагене. Специализируется на исследованиях в области экономики и права. Степень магистра экономики получил в Копенгагенском университете.
Ларс Джонунг — почетный профессор экономики Лундского университета. Советник Еврокомиссии, в начале 90-х главный экономический советник премьер-министра Швеции. Докторскую степень получил в Калифорнийском университете.
Стив Х. Ханке — профессор прикладной экономики, основатель и содиректор института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения делового предпринимательства при Университете Джонса Хопкинса. Был консультантом при президенте Рейгане, советником пяти глав иностранных государств и пяти министров иностранных дел.
Университет Джонса Хопкинса был основан в Балтиморе в XIX веке, филиалы расположены в Китае и Италии. Это самый цитируемый в мире университет, в нем работали 36 лауреатов Нобелевской премии. Входит в двадцатку лучших учебных заведений мира. Один из крупнейших вузов, который занимается военными исследованиями.