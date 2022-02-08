Ученые изучили связь локдауна с коронавирусной смертностью — лучше добровольно

Метаанализ исследований на тему коронавирусных ограничений и их связи со смертельной статистикой провели ученые-экономисты из Университета Джонса Хопкинса. Они пришли к неутешительным выводам — толком не помогло, а в некоторых случаях даже усугубило ситуацию.

Исследование (как отмечают его критики, пока что не рецензированное) было опубликовано в начале февраля. То, как влияет локдаун на смертность от ковида, анализировали экономисты из Университета Джонса Хопкинса, где еще до объявленной официально пандемии начали сбор данных по количеству заболевших и умерших со всего мира. В их же поле зрения попадают аналитические материалы.



Исследование представляет собой метаанализ. Из более чем 18 тысяч работ ученые сперва выбрали тысячу наиболее близких к теме локдауна и смертности, прочли сотни текстов и в итоге оставили 34 наиболее качественных и объективных, и только 24 включили в сам анализ. Они затрагивают европейские страны и США. В основе лежит понятие non-pharmaceutical intervention — немедикаментозное вмешательство, иначе говоря локдаун. Авторы отмечают, что под локдауном в своей работе понимают любые правительственные запреты, связанные с ковидом. Суть исследования не затрагивает рекомендации, информационные кампании, доступ к массовому тестированию в странах и людей с высокой степенью сознательности, которые сами надели маски и обходят чужаков за полтора метра.

К работам была применена качественная шкала, которая влияла на итоговую оценку, — к примеру, в некоторых работах первая волна как бы заканчивается с весной 2020 года, тогда как на деле в Европе и США всё стало более-менее спокойно только летом. Еще один критерий связан с оценкой эффективности мер во времени — как повлиял локдаун на смертность, в полной мере можно сказать только спустя несколько недель после введения ограничений. Что касается самих данных о летальных случаях, то лишь одна из попавших в итоговую выборку работ основывается на избыточной смертности, а не официальной ковидной статистики правительств.



Исследование поделено на три группы выводов. Первая основана на индексе строгости ограничений, в нее включили семь научных текстов.

Индекс был придуман и разработан ранее, он включает девять параметров — закрытие школ, офисов, отмена публичных мероприятий, запрет на собрания, закрытие общественного транспорта, требование оставаться дома, запрет на передвижение внутри страны, контроль международных передвижений и информационная кампания. Всему, что попадает в эти параметры, присваивается балл. Например, единица — это просьба от правительства поработать из дома.

В период с 16 марта по 15 апреля 2020 года в Европе и США индекс строгости ограничений был 76 и 74 балла соответственно, из которых по 44 приходится на рекомендации. В одном из исследований приводятся такие цифры: на один балл строгости, по разным оценкам, приходится от -0,073 до -0,326 смерти на миллион человек. Экономисты взяли средний показатель между этими двумя числами и умножили его только на баллы, связанные с коронавирусными требованиями. Получилось, что благодаря запретам в Европе было предотвращено 4 766 смертей, а в США — 1 969 . В процентном соотношении в среднем это уменьшение смертности на 2,4 % . Если же распространить эту методику подсчета на все исследования, которые попали в выборку ученых из Хопкинса, то показатель опускается до 0,2 % .



«Исходя из исследования индекса строгости, мы практически не находим доказательств того, что обязательный локдаун в Европе и США оказал заметное влияние на показатели смертности от COVID-19», — делают вывод экономисты.

В следующей группе работ авторы из Хопкинса оценивали эффективность самоизоляции. В нее попали 13 исследований — часть анализировала требование оставаться дома в совокупности с другими мерами, часть только самоизоляцию. В первой половине оказалось, что смертность даже выросла, на 2,8 % , во второй — снизилась на 2,9. Разница, отмечают авторы, может быть объяснена качеством анализируемых исследований, в первую очередь захваченным временном интервале.

«Мы не находим четких доказательств того, что самоизоляция оказала заметное влияние на смертность от COVID-19. Несколько исследований обнаруживают небольшую положительную связь между локдауном и смертностью от COVID-19», — делятся ученые.

В отдельную группу включены все остальные меры, называемые немедикаментозным вмешательством, — ношение масок, закрытие школ, баров и так далее. В исследовании отмечается, что общую картину на основе 11 подходящих для анализа работ составить сложно, потому что все они затрагивают разные ограничительные меры. К примеру, некоторые освещают только вопрос закрытия кафе, но не предприятий в целом, другие учитывают оба параметра. Поэтому выводы такие: максимальный локдаун в среднем увеличил смертность на 0,6 % , ношение масок уменьшило на 21,2 % , закрытие предприятий уменьшило на 10,6 % , закрытые границы уменьшили на 0,1 % , школы на замке дали снижение на 4,4 % , ограничение собраний увеличило смертность на 1,6 % .



«Мы не увидели доказательств того, что локдаун, закрытие школ, границ и ограничение собраний оказали заметное влияние на смертность. Есть некоторые данные о том, что помогло закрытие предприятий, но разница в оценках разных ученых велика и, вероятно, в большей степени связана с закрытием баров. Может быть эффект от ношения масок, но вопрос рассматривался только в двух исследованиях, одно из которых затрагивает такое обязательство исключительно среди служащих».

В исследовании упоминается, что из-за локдауна по всему миру вырос уровень суицидов, безработицы, случаев домашнего насилия и употребления наркотиков.

Исследователи отмечают, что их работа не отвечает на вопрос о том, почему ограничения не работают для спасения жизней. Однако они предлагают для обсуждения четыре фактора, которые могут объяснить разницу между выводом экономистов и точкой зрения некоторых эпидемиологов.

Во-первых, зачастую неэффективность локдауна связана с несоблюдением требований или имитацией соблюдения. Во-вторых, запреты не могут регулировать всё: как часто человек моет руки и не кашляет ли он на других — всё равно остается только на его совести. В-третьих, даже если на начальном этапе запреты дадут эффект и ковид перестает распространяться, то и спрос на такие дорогостоящие мероприятия как социальное дистанцирование и самоизоляция тоже упадет до ноля, а болезнь благополучно вернется. И четвертый фактор — запрет на встречи в безопасных местах на улице приводит к тому, что люди устраивают закрытые вечеринки на уже не свежем, а кишащем вирусом воздухе.



В работе также отмечается, что из 186 стран только маленькое островное государство в Индийском океане не вводило ничего, похожего на локдаун. Ограничения, которые копировали друг с друга почти все правительства, пришли вместе с вирусом из Китая, первыми их «скопипастили» итальянцы. Некоторые исследователи говорят, что государственная политика зачастую сильно зависит от того, что делают в соседней стране, а не от серьезности ситуации с заболеваемостью внутри собственных границ.

На вопрос о том, почему в разных странах при одинаковых ограничениях разные показатели смертности, есть не только очевидный ответ (разница в возрасте и состоянии здоровья населения, качество медицинского обслуживания). Например, есть данные, свидетельствующие о том, что в преимущественно католических агломерациях смертность от ковида выше, потому что у католиков крепче социальные и семейные узы.

Также существенную роль играет посыл, который исходит от государства. В пример приводятся Швеция и Норвегия. В обеих странах повседневная жизнь особо не изменилась во время первой волны, однако шведские органы здравоохранения общались с населением сдержанно. Норвежцы же, напуганные риторикой о смертельной болезни, реже пользовались общественным транспортом, ходили в гости и вообще выходили из дома. В итоге смертность в Швеции оказалась в четыре раза выше (данные за март — апрель 2020 года).

