Ехало-болело. Петербург как несостоявшаяся столица отечественного электрического автопрома

Для чего теперь всё это нужно, кроме как для музея КАМАЗа, ответа нет.



В Петербурге уже был и не один электромобиль, который ехал и вызывал воcторги. Первый — «Ё-мобиль», под который был построен завод в Марьино, и город даже вложил заметные деньги в его инфраструктуру. После того как главный инвестор — Михаил Прохоров покатал на «Ё-мобиле» Валентину Матвиенко, ничего особо значимого и интересного в Марьино уже не происходило. Проект был свернут, а вся документация по нему за 1 рубль была продана Прохоровым государственному профильному НАМИ.



«Фонтанка» направила в НАМИ вопросы о судьбе этого проекта и документации по «Ё-мобилю», однако ответа так и не получила.