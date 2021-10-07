FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +10
72.57р83.93р
Карта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург

Концерн «Алмаз-Антей» представил на Газовом форуме гибридную платформу, работающую на газе и электричестве

0
Печать

Северо-Западный региональный центр концерна «Алмаз-Антей» представил на X Петербургском международном газовом форуме различные гибридные варианты беспилотной модульной электрической платформы.

ПоделитьсяПоделиться

Платформа с аккумуляторной батареей ранее была представлена на форуме «Армия-2021», здесь же демонстрируются образцы с использованием природного и сжиженного газа. Как рассказал заместитель генерального директора концерна, генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников, всего создано 4 варианта, включая батарею, которая подпитывается газом, за счет чего ход машины без подзарядки увеличивается на 30%, а также газовую турбогенераторную установку, которая работает постоянно и подзаряжает аккумулятор. «Турбогенераторные установки использовались ранее только в спортивных машинах, в гражданских пока не было», — отметил Подвязников. Также прорабатывается вопрос использования альтернативных видов топлива, например водородного. Сейчас опытный автомобиль с самоходной установкой проходит испытания на Обуховском заводе.

По словам Михаила Подвязникова, партнерство с Газпромом является приоритетным, по гражданскому направлению в плане транспорта.

Такие беспилотные платформы могут использоваться как в обычных автомобилях для домохозяйств, так и для каршеринга, машин для развозки, а также в курортных зонах, где важно сократить объем выбросов в атмосферу.

В ценах начала 2021 года стоимость гибридной машины составляет 2–2,5 млн рублей при партии в 40 тыс. автомобилей. С учетом роста цен — до 3 млн рублей.

Михаил Подвязников подчеркнул, что 90% комплектующих для платформы, включая аккумуляторную батарею, производятся в России, в том числе на предприятиях концерна.

В целом, как отметил Михаил Подвязников, перед Северо-Западным региональным центром стоит задача увеличить долю выпускаемой гражданской продукции до 30% в соответствии с поручением президента.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний