Концерн «Алмаз-Антей» представил на Газовом форуме гибридную платформу, работающую на газе и электричестве

Платформа с аккумуляторной батареей ранее была представлена на форуме «Армия-2021», здесь же демонстрируются образцы с использованием природного и сжиженного газа. Как рассказал заместитель генерального директора концерна, генеральный директор Обуховского завода Михаил Подвязников, всего создано 4 варианта, включая батарею, которая подпитывается газом, за счет чего ход машины без подзарядки увеличивается на 30%, а также газовую турбогенераторную установку, которая работает постоянно и подзаряжает аккумулятор. «Турбогенераторные установки использовались ранее только в спортивных машинах, в гражданских пока не было», — отметил Подвязников. Также прорабатывается вопрос использования альтернативных видов топлива, например водородного. Сейчас опытный автомобиль с самоходной установкой проходит испытания на Обуховском заводе.

По словам Михаила Подвязникова, партнерство с Газпромом является приоритетным, по гражданскому направлению в плане транспорта.

Такие беспилотные платформы могут использоваться как в обычных автомобилях для домохозяйств, так и для каршеринга, машин для развозки, а также в курортных зонах, где важно сократить объем выбросов в атмосферу.

В ценах начала 2021 года стоимость гибридной машины составляет 2–2,5 млн рублей при партии в 40 тыс. автомобилей. С учетом роста цен — до 3 млн рублей.



Михаил Подвязников подчеркнул, что 90% комплектующих для платформы, включая аккумуляторную батарею, производятся в России, в том числе на предприятиях концерна.

В целом, как отметил Михаил Подвязников, перед Северо-Западным региональным центром стоит задача увеличить долю выпускаемой гражданской продукции до 30% в соответствии с поручением президента.