В Москве задержали уже второго адвоката экс-министра Улюкаева. Ее подозревают в мошенничестве

Адвокат Дареджан Квеидзе, ранее представлявшая интересы экс-министра экономического развития, задержана вместе с деловым партнером Андреем Фоломейкиным в Москве. Как сообщает РБК, следствие 25 января попросило Преображенский суд арестовать женщину и ее предполагаемого подельника.



Дело в отношении них возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Источник Znak.com сообщал, что юристы якобы просили деньги с клиентов по неперспективным делам и обещали, что те не получат реальные сроки лишения свободы. Однако, по словам собеседника издания, «заниматься решением вопросов своих клиентов адвокаты не собирались». BAZA писала, что заявление в СК на Квеидзе подал продюсер и бывший совладелец банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер, сам заочно арестованный по делу о мошенничестве. Сама Квеидзе говорила, что никогда не встречалась с Глоцером, но выступала в суде по делу, связанному с аффилированной с продюсером компанией. По ее словам, дело она выиграла, но для Глоцера это было уже неактуально, и он потребовал деньги назад. Квеидзе отказалась, так как, по ее мнению, она выполнила все обязательства по договору.

