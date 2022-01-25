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В Москве задержали уже второго адвоката экс-министра Улюкаева. Ее подозревают в мошенничестве

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Адвокат Дареджан Квеидзе, ранее представлявшая интересы экс-министра экономического развития, задержана вместе с деловым партнером Андреем Фоломейкиным в Москве. Как сообщает РБК, следствие 25 января попросило Преображенский суд арестовать женщину и ее предполагаемого подельника.

Дело в отношении них возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Источник Znak.com сообщал, что юристы якобы просили деньги с клиентов по неперспективным делам и обещали, что те не получат реальные сроки лишения свободы. Однако, по словам собеседника издания, «заниматься решением вопросов своих клиентов адвокаты не собирались». BAZA писала, что заявление в СК на Квеидзе подал продюсер и бывший совладелец банка «БФГ-Кредит» Юрий Глоцер, сам заочно арестованный по делу о мошенничестве. Сама Квеидзе говорила, что никогда не встречалась с Глоцером, но выступала в суде по делу, связанному с аффилированной с продюсером компанией. По ее словам, дело она выиграла, но для Глоцера это было уже неактуально, и он потребовал деньги назад. Квеидзе отказалась, так как, по ее мнению, она выполнила все обязательства по договору.

В апреле 2020 года в Москве был задержан другой адвокат, принимавший участие в деле Улюкаева, — Александр Вершинин. Его осудили на два с половиной года колонии общего режима по делу о посредничестве при передаче взятки.

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Комментарии (3)

Урус-Баши
Адвокат должен знать кого защищать, а кого наоборот. Он должен был топить своего подзащитного, потому что, тот не угодил влиятельному человеку. Теперь пусть посидит.
Dimitry Antonov
А какой деловой партнер может быть у адвоката?
Brevnault
В заголовке слово "адвоката" лишнее.
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