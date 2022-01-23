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Часовой задержкой «Сапсана» из Москвы в Петербург заинтересовалась прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения прав пассажиров в связи с поломкой электропоезда «Сапсан» в Петербурге утром 23 января.

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По предварительным данным, причиной неисправности высокоскоростного поезда послужила поломка токоприёмника. Пострадавших и травмированных нет. Движение поездов восстановлено, уточнили в надзорном ведомстве.

Транспортная прокуратура пообещала проверить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям работников Октябрьской железной дороги. При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.

«Фонтанка» писала, что утренний «Сапсан», следовавший по маршруту Москва — Санкт-Петербург, утром 23 января прервал движение из-за технической неисправности в районе станции «Обухово» и прибыл на Московский вокзал с часовым опозданием.

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Комментарии (4)

Grend
Лучше бы заинтересовалась гражданином Бегловым относительно его преступной халатности и противоправными ограничениями свобод граждан
266410437
Кучами снега и мусора на помойках Прокуратура не хочет поинтересоваться?
Артист ритуальных услуг
Ужели в том цапцане ехал Уважаемый Человек?! Да ну! Не может быть! У Уважаемых Людей бизнесбжеты есть!
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