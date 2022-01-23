Часовой задержкой «Сапсана» из Москвы в Петербург заинтересовалась прокуратура

По предварительным данным, причиной неисправности высокоскоростного поезда послужила поломка токоприёмника. Пострадавших и травмированных нет. Движение поездов восстановлено, уточнили в надзорном ведомстве.
Транспортная прокуратура пообещала проверить все обстоятельства произошедшего и дать оценку действиям работников Октябрьской железной дороги. При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
«Фонтанка» писала, что утренний «Сапсан», следовавший по маршруту Москва — Санкт-Петербург, утром 23 января прервал движение из-за технической неисправности в районе станции «Обухово» и прибыл на Московский вокзал с часовым опозданием.