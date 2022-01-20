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«Леопард не виноват». Краснокнижный хищник утащил козу в лес из поселка в Приморье

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Дальневосточный леопард устроил неприятности владельцам домашнего скота в поселке Оленевод Хасанского района Приморья. Хищник позарился на барана и козу, которые паслись на участке рядом с его местом обитания, сообщили в национальном парке «Земля леопарда».

«Дальневосточный леопард попытался добыть барана, но испугался быстро появившихся хозяев и сразу скрылся в лесу. Хотя баран был ещё жив, его пришлось зарезать. Через три недели пятнистая кошка унесла в лес козу и с тех пор не показывалась», — рассказывают зоозащитники.

Владельцам скота выплатили компенсацию. Отмечается, что на улицы самого поселка леопард не заходил, а «осмелел» потому, что хозяйство расположено рядом с лесом на границе поселка.

«Мы понимаем, что леопард не виноват. Дикие животные в таких ситуациях в каком-то смысле сами являются жертвами: люди вторгаются в их дом, беспокоят, и тем самым вынуждают выходить за пределы леса», — сказала хозяйка погибших животных Наталья Гильнич.

«Фонтанка» писала, что ранее впервые в истории изучения дальневосточный леопард был замечен за Транссибом. Кошка попала в объектив бывшего вице-губернатора Петербурга Игоря Метельского.

Дальневосточный леопард — исчезающий вид. За 10 лет работы национальный парк «Земля леопарда» при активной поддержке АНО «Дальневосточные леопарды» увеличил популяцию этих кошек с 35 до 110 особей.

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Комментарии (1)

Игoрь
Лайхак: берешь старое, больное, неликвидное сельскохозяйственное животное, привязываешь "пастись" рядом с территорией леопарда, ждешь. Леопард уносит неликвид, получаешь компенсацию как за хорошее животное.
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