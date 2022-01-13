«Ловцом» первого дальневосточного леопарда за Транссибом оказался бывший вице-губернатор Петербурга

Бывший чиновник в посте к кадрам съемки рассказал, что леопард попался в кадр в рамках дальневосточного проекта Метельского по съемке обитателей дикой природы. Он объяснил: особенность работы с помощью фотоловушек в том, что результат фотограф получает позже момента съемки. Сама фотоловушка установлена на территории охотхозяйства «Северная» в селе Алексеевка в Надежденском районе Приморского края.

«Мой помощник на территории Приморского края ушёл в послеоперационный реабилитационный отпуск, и я уже и не надеялся получить какие-либо кадры до конца января этого года. Но ему быстро надоел полукоечный режим, и он отправился проверять камеры, которые и принесли мне прощальный привет от 30 и 31 декабря 2021 года. Велико было мое удивление, когда я с утра получил от Андрея сообщение о проверке аппаратуры и что у нас снялся леопард. Я подумал, что он ошибся: ведь в этих местах этот хищник не водится. Сразу же перезвонил в Приморье и услышал, что это не ошибка. Он сам удивлён, но снялся у нас именно леопард!» — написал Метельский.



Он пояснил, что с семидесятых годов XX века сохранилась только хасанская популяция дальневосточного леопарда, и с другой стороны транссибирской железнодорожной и автомобильных магистралей, согласно документальным данным, этот зверь не появлялся. Теперь же зафиксировано, что леопард пришёл на территорию в 60 километрах от границы своего ареала.



Экс-чиновник делает вывод, что популяция, которая насчитывает всего около сотни особей, шагнула за пределы своей обычной территории.

