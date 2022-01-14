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Трубу на Энгельса, от которой зависит тепло почти в сотне домов, обновили и вернули в строй

Почти в сотню зданий в Выборгском районе Петербурга возвращают полноценное отопление. В ГУП «ТЭК» отчитались, что со своей стороны закончили все работы досрочно.

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Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе, ремонт трубы диаметром полметра у дома № 111 по проспекту Энгельса завершили в 9:40 утра 14 января. Ненадёжный участок выявили при диагностике, приступить к замене погода позволила накануне. Теплоэнергетики врезали новые восемь метров и наполнили теплосеть горячей водой.

«В настоящее время теплоснабжение восстановлено до границ балансовой принадлежности. Если в вашем доме нет отопления, следует обратиться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — сообщает «ТЭК».

На холодные батареи в четверг пожаловались жители Ярославского проспекта. В УК климат в квартирах объяснили работами на теплосетях, в зоне которых порядка ста домов. По данным ТЭК, отопление ограничивали в 99 зданиях. Два детских и 10 лечебных учреждений рекомендовалось поставить на проток.

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