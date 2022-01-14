Трубу на Энгельса, от которой зависит тепло почти в сотне домов, обновили и вернули в строй

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе, ремонт трубы диаметром полметра у дома № 111 по проспекту Энгельса завершили в 9:40 утра 14 января. Ненадёжный участок выявили при диагностике, приступить к замене погода позволила накануне. Теплоэнергетики врезали новые восемь метров и наполнили теплосеть горячей водой.



«В настоящее время теплоснабжение восстановлено до границ балансовой принадлежности. Если в вашем доме нет отопления, следует обратиться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем», — сообщает «ТЭК».

