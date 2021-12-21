26 января — круглый стол «Апартаменты: дефицит против ажиотажа»

По данным Knight Frank, в 2021 году в Петербурге зафиксирован рекордный дефицит предложения апартаментов за последние пять лет.
Так, в третьем квартале 2021 года свободное предложение сократилось на 28%, а спрос на апартаменты вырос в более чем в два раза. При этом законодательный статус этого вида недвижимости все еще под вопросом, что тоже отражается на ситуации на рынке.
Как рынок апартаментов чувствует себя во время пандемии — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Что сегодня происходит на рынке апартаментов с предложением — насколько оно сократилось, и с чем связан возникший дефицит? Насколько и какими проектами может пополниться в ближайшее время?
- Каков сегодня спрос на апартаменты, насколько он вырос, с чем это связано? Сколько еще потенциальных инвесторов могут привлечь вложения в этот сегмент?
- Как второй год пандемии и туристических ограничений повлияли на сегмент?
- Как распределяется интерес к сервисным апартаментам и апартаментам для жизни, какую долю в спросе и предложении они занимают, кто их покупатель?
- Подготовленный закон об апартаментах отправили на доработку — что известно по документу на данный момент? Какие законодательные неясности или ограничения сегодня мешают рынку апартаментов развиваться?
- Каким образом должны быть законодательно решены ключевые вопросы — обеспеченности социальной инфраструктурой, возможности прописки в апартаментах?
- Перспективы сегмента и потенциал рынка апартаментов.
Приглашаются представители управляющих компаний, застройщики, операторы по управлению недвижимостью, аналитические компании.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте: «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет 26 января 2022 года
Куратор: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru