26 января — круглый стол «Апартаменты: дефицит против ажиотажа»

По данным Knight Frank, в 2021 году в Петербурге зафиксирован рекордный дефицит предложения апартаментов за последние пять лет.



Так, в третьем квартале 2021 года свободное предложение сократилось на 28%, а спрос на апартаменты вырос в более чем в два раза. При этом законодательный статус этого вида недвижимости все еще под вопросом, что тоже отражается на ситуации на рынке.



Как рынок апартаментов чувствует себя во время пандемии — обсудим на круглом столе.



Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

