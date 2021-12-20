Экс-президента Украины Порошенко подозревают в госизмене

Государственное бюро расследований Украины уведомило экс-главу страны Петра Порошенко о том, что его подозревают в госизмене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма. Об этом 20 декабря пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой источник.
Уведомление направлено по месту жительства, регистрации и работы миллиардера, поскольку сам он находится за пределами страны, уточнил источник УНИАН. Глава центрального штаба партии Порошенко «Европейская солидарность», экс-председатель Совбеза Александр Турчинов рассказал «РБК-Украина», что Порошенко стал подозреваемым по делу о поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
«Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны», — подчеркнул Турчинов. Сам Порошенко ранее отрицал все обвинения.
Подозреваемыми по делу о поставках угля также проходят глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук (в СМИ его часто называют «кумом Путина») и бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин.