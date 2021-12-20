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Экс-президента Украины Порошенко подозревают в госизмене

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Государственное бюро расследований Украины уведомило экс-главу страны Петра Порошенко о том, что его подозревают в госизмене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма. Об этом 20 декабря пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой источник.

Уведомление направлено по месту жительства, регистрации и работы миллиардера, поскольку сам он находится за пределами страны, уточнил источник УНИАН. Глава центрального штаба партии Порошенко «Европейская солидарность», экс-председатель Совбеза Александр Турчинов рассказал «РБК-Украина», что Порошенко стал подозреваемым по делу о поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«Ситуация была сверхсложной, было военное обострение. В этих условиях тогдашнее руководство страны смогло обеспечить энергетическую безопасность страны», — подчеркнул Турчинов. Сам Порошенко ранее отрицал все обвинения.

Подозреваемыми по делу о поставках угля также проходят глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук (в СМИ его часто называют «кумом Путина») и бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин.

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Комментарии (6)

Денеб
У них пока бардак не лучше нашего.... Все изменяют со всеми....... Но в перспективе - членство в ЕС и НАТО.....
Piter Russo
Зеленский решил посадить Порошенко и идти на второй срок)
SU LUX INN
а Я подозревал! мы Все подозревали! как иначе, чем Измена, можно назвать подписание капитулянтских "минских соглашений"? ВСУ были в шаге от того, чтобы Наказать агрессора и заставить его Заплатить! и только Предательство остановило Прорыв!
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