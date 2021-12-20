Экс-президента Украины Порошенко подозревают в госизмене

Государственное бюро расследований Украины уведомило экс-главу страны Петра Порошенко о том, что его подозревают в госизмене, содействии террористическим организациям и финансировании терроризма. Об этом 20 декабря пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на свой источник.



Уведомление направлено по месту жительства, регистрации и работы миллиардера, поскольку сам он находится за пределами страны, уточнил источник УНИАН. Глава центрального штаба партии Порошенко «Европейская солидарность», экс-председатель Совбеза Александр Турчинов рассказал «РБК-Украина», что Порошенко стал подозреваемым по делу о поставках угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

