Скончался автор текстов «Вестсайдской истории». Его именем названы театры на Бродвее и в Вест-Энде

Американский композитор, поэт и драматург Стивен Сондхайм, написавший множество мюзиклов для Бродвея, скончался в Коннектикуте 26 ноября в возрасте 91 года. В некрологе Би-би-си он назван иконой музыкального театра.



Среди сочинений, им написанных, — мюзикл «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (музыка и стихотворные тексты), «Чем дальше в лес» с Эмили Блант и Мерил Стрип, тексты к мюзиклам «Цыганка» и культовая «Вестсайдская история», музыку которой создал Леонард Бернстайн.