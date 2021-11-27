Скончался автор текстов «Вестсайдской истории». Его именем названы театры на Бродвее и в Вест-Энде

Американский композитор, поэт и драматург Стивен Сондхайм, написавший множество мюзиклов для Бродвея, скончался в Коннектикуте 26 ноября в возрасте 91 года. В некрологе Би-би-си он назван иконой музыкального театра.
Среди сочинений, им написанных, — мюзикл «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» (музыка и стихотворные тексты), «Чем дальше в лес» с Эмили Блант и Мерил Стрип, тексты к мюзиклам «Цыганка» и культовая «Вестсайдская история», музыку которой создал Леонард Бернстайн.
Сондхайм был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму» — это произошло в 1991 году, за музыку и слова к песне «Sooner or Later (I Always Get My Man)» из фильма «Дик Трейси» — эту композицию исполняла Мадонна. Среди других известных исполнителей его произведений — Фрэнк Синатра
Также композитор был награжден премиями «Тони», «Грэмми», Пулитцеровской наградой, Премией Лоренса Оливье и Президентской медалью Свободы. Его имя носят театры на Бродвее и в Вест-Энде.