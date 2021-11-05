«Выживают маленьких игроков». В нерабочие дни общепит отключили от доставки

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Как рассказал «Фонтанке» исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков, уведомления о приостановке оказания услуг разлетелось от «Яндекс.Еды».

«Отключают от доставки и требуют предоставить кучу документов. Понятно, что это один из самых популярных сервисов. У людей задействованы сотрудники, куплены продукты, а тут как бы все. И сделать ничего нельзя», — сетует он.

В однотипном обращении, которое поступает предпринимателям, говорится о «подозрительной активности, связанной с заказами». О чем именно идет речь, в нем не уточняется, но компания указывает на пункты оферты, которые дает ей право на эту одностороннюю возможность. После названия заведения и адреса говорится следующее: «Чтобы обезопасить вас и наших пользователей, мы временно приостанавливаем оказание услуг сервисы «Яндекс.Еда». Затем требуется предоставить необходимые сведения для «внутренней проверки.



Для этого нужны видео входа в заведение, где указана его вывеска и имеется входная дверь; видео изнутри — зал, кухня, уголок потребителя; фотография меню ресторана и уведомление в Роспотребнадзор о начале деятельности по данному адресу. Предоставить материалы требуется в течение 14 дней с момента получения письма, иначе приостановка услуг превратится в «вынужденное отключение от платформы».

Повышенные спрос и активность логичны в период ограничений, считает Меньшиков, однако версий, с чем «на самом деле» связано такое уведомление, много. По словам исполнительного директора Союза малых предприятий, только к нему поступили «десятки жалоб».

«Люди, конечно, очень обеспокоены, потому что сейчас и так не работаем, а теперь и доставку отключили, что им теперь делать. Кто-то хочет идти в прокуратуру, кто-то в ФАС. Мы подозреваем, что это сделано искусственным способом. Версий, почему это происходит, много, кто-то считает, что маленьких игроков выживают», — добавил он.

Некоторым уведомления пришли с опозданием. Как рассказала «Фонтанке» операционный директор доставки заведений «Фудзи», «Сашими» и «Ткемали» Виктория Лебедева, по одной из точек 2 ноября просто перестали поступать заказы. «Это было странно, так как у нас поток. В личном кабинете не было никакой информации. Зашла как клиент и посмотрела, что нас в списках нет. Проверила остальные заведения, их тоже нет», — сказала она.



«Фудзи», «Сашими» и «Ткемали» работают как «облачные кухни». У них есть только производственные помещения, однако, по словам Лебедевой, одной из причин отключения доставки в компании назвали «отсутствие вывески». «Но для дарк-китчена это не требуется, ни вывеска, ни меню. У нас не ресторан, куда можно зайти и посидеть», — уточнила она.

Несмотря на это, руководство точек, когда поступили официальные уведомления, отправило все необходимые материалы. В настоящий момент к доставке заведения так и не подключили.

С подобными письмами от сервиса там сталкиваются уже не в первый раз, и как правило, они прилетают перед праздниками или локдауном. «То есть это дни, когда «Яндексу» выгоднее взаимодействовать с ресторанами, которые пользуются их курьерами, потому что процент в этой комиссии больше. Вне зависимости от рейтинга пользователей рестораны, которые пользуются их курьерами, всегда на верхней строке в приложении», — добавила Лебедева.

Но уведомление о приостановке доставке получили даже те, кто не работает совсем. Такое письмо 2 ноября пришло руководителям Pizza & Sushi, которое закрыто уже больше двух месяцев. «Это доказательство того, что они действуют от себя. У них нет системы. Они говорят, что якобы за подозрительную деятельность, но у нас деятельности нет», — сказал директор Beergarden Grill-Bar Григорий Журавлев.



«Биргарден» блокировали пару раз. Так было перед выходными и праздниками. Прекрасно помню, как это было перед 23 февраля. У нас усиление, продукты, заготовки, а они заблокировали. Четких причин они мне сказать не могли, но сейчас я понимаю, что причин и не было. На «Пиццу и Суши» не приходило таких уведомлений, и вдруг пришло», — сказал он.

По словам рестораторов, «Яндекс» оказывается самым дорогим сервисом на рынке доставки еды, правда, это оправдывается самым большим потоком заказов. Есть два направления — курьеры от заведения и курьеры сервиса. Если доставку осуществляешь сам, то малоизвестному сервису, как уточнила Лебедева, отдаешь 3–5%, Delivery Club просит 10%, «Яндекс» — 15%, а если с помощью его курьеров — то все 35%. Сотрудник заведения волен доехать до любой точки города, если позволяет возможность, а вот в поле «Яндекса» была только пешая доступность. Расширить доставку позволило подключение системы «Яндекс.Go», и приоритет на свою доставку во время этого локдауна, по словам рестораторов, стал очевиден.



«Сейчас если зайти в сервис в момент локдауна, то вы увидите первыми заведения, которые пользуются их курьерами. Я даже проверял как клиент, что якобы живу напротив заведения, у «Биргарден» все фотографии есть, рейтинг 4.7, доставка будет быстрой, но мы почему-то мы на 40-м месте», — добавил Журавлев.

В самом «Яндексе», на просьбу «Фонтанки» прокомментировать жалобы рестораторов сообщили не что не видят массовых проблем. Те, кто работает без нарушений, в период «длинных праздников» получает в разы больше заказов, и к платформе выстроилась очередь из рестораторов, желающих подключиться.

«На время действия ограничений мы максимально сократили все стандартные проверки, которые потенциально могут вызвать остановку работы ресторана на платформе и вывели больше специалистов, которые помогают ресторанам оперативно решать любые вопросы. Единственное исключение — это выявление «клонов» ресторанов. Отдельные партнеры могут создавать несколько виртуальных ресторанов на платформе с идентичным меню, чтобы занять больше места в выдаче и привлечь внимание пользователей. Такая практика создает неравные условия для других ресторанов и иллюзию выбора для пользователей. Дубли выявляет специальный алгоритм. Срабатывает он в единичных случаях, и за последние дни мы не зафиксировали всплеска таких срабатываний. Предоставив необходимые данные, ресторан может продолжать принимать заказы в обычном режиме, — заявили представители агрегатора. — 96% ресторанов, работающих на платформе «Яндекс.Еды», в эти дни не закрылись, и продолжают готовить на доставку и с собой. На все заказы, которые забирают пользователи, сейчас действует нулевая комиссия агрегатора и 20% кешбэк от суммы чека баллами «Яндекс Плюса». В дни локдауна число заказов с собой в «Яндекс.Еде» выросло в 2,5 раза. А число заявок на подключение к платформе от ресторанов — в 3,5 раза».

Те же рестораторы, что попали в число отключенных «роботом Яндекса», уверены, что доставку им вернут только 8 ноября, когда начнется рабочая неделя, и город более-менее вернется к жизни.

Мария Долбиш, «Фонтанка.ру»

