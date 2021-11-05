FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +6
71.49р82.81р
QR-код: что, где, когда, зачемКарта пунктов вакцинацииГлавные новости о COVID-19Образ жизниАфиша «Фонтанки»Осенний фотомарафонПромышленный Петербург

Локдаун в Петербурге продлевать не будут. Теперь это официально

Период нерабочих дней в Петербурге заканчивается 7 ноября и продлеваться не будет

Петербург возвращается к жизни. С 8 ноября в городе начнётся рабочая неделя. Большинство активностей по-прежнему будет доступно только обладателям QR-кода.

11
Печать

Как сообщили в Смольном 5 ноября, с понедельника петербуржцы выйдут на работу. Предписанные 121 постановлением ограничения сохранятся.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

С понедельника кафе и рестораны, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23:00. До этого же времени разрешается проводить культурные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия. С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.

В театры, музеи, цирки, кино, также на выставки и в дома отдыха смогут попасть только обладатели QR-кода.

С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря QR-код будет необходим при посещении общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта). Горожанам старше 60 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

С понедельника, 8 ноября, школы Петербурга начнут работать в очном режиме.

автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»
автор фото Сергей Коньков / «Фонтанка.ру»

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

266335908
Определились бы уже! А то одни пишут закроют госучреждения, Вы пишете не закроют. И так восемь раз уже! Одно хорошо, народу везде мало)
Mafioza
Так закрывали-то на неделю на кой?чтобы рост заболеваемых сбить или еще сомневающихся насильно в кабинеты вакцинации загнать?)
поскольку цифра заболевших не падает-значит второе,что сами же и зарубили,отменив однокомпонентный "лайт")
Милая +
Печально, с 1 декабря без кота и в кафе не пустят. Придётся гулять с бутербродами и напитками.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний