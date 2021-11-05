Локдаун в Петербурге продлевать не будут. Теперь это официально

Как сообщили в Смольном 5 ноября, с понедельника петербуржцы выйдут на работу. Предписанные 121 постановлением ограничения сохранятся.

С понедельника кафе и рестораны, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы, ледовые катки будут работать только до 23:00. До этого же времени разрешается проводить культурные, конгрессно-выставочные, физкультурные, торжественные и досуговые мероприятия. С 1 ноября численность массовых мероприятий, которые можно проводить без согласования, снижена с 75 до 40 человек.

В театры, музеи, цирки, кино, также на выставки и в дома отдыха смогут попасть только обладатели QR-кода.

С 15 ноября необходимо предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря QR-код будет необходим при посещении общепита (кроме производственных столовых, вокзалов и аэропорта). Горожанам старше 60 лет рекомендовано соблюдать самоизоляцию.

С понедельника, 8 ноября, школы Петербурга начнут работать в очном режиме.