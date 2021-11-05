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«С понедельника учимся очно». Петербургские школьники с каникул вернутся в классы

После ноябрьских каникул петербургские школьники будут учиться очно

После ноябрьских каникул петербургские школьники вернутся к обучению в классах. Власти не планируют вводить дистанционку.

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Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Ирина Потехина 5 ноября, с понедельника школы Петербурга возобновят работу в очном режиме. «Школа по-прежнему остаётся самым безопасным и надежным местом. Поэтому — с понедельника учимся очно», — написала она.

Больше 80 % петербургских педагогов вакцинированы или сохраняют антитела после болезни. В прошлом году, по словам Потехиной, вторая четверть оказалась самой сложной для системы образования. На пике число удаленных классов превысило 570 (из 20 тысяч классов — это около 0,3 %).

Осенние каникулы у школьников в Петербурге продлили до двух недель. До отдыха из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ 170 классов учились дистанционно в 64 школах.

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Комментарии (23)

VKuser4684442
Дорогая редакция, 570 от 20 тысяч - это не 0,3%, а 2,8%.
266577036
Ура!
Олег З
Вот это правильное решение!
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