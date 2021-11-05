«С понедельника учимся очно». Петербургские школьники с каникул вернутся в классы

Как сообщила на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Ирина Потехина 5 ноября, с понедельника школы Петербурга возобновят работу в очном режиме. «Школа по-прежнему остаётся самым безопасным и надежным местом. Поэтому — с понедельника учимся очно», — написала она.



Больше 80 % петербургских педагогов вакцинированы или сохраняют антитела после болезни. В прошлом году, по словам Потехиной, вторая четверть оказалась самой сложной для системы образования. На пике число удаленных классов превысило 570 (из 20 тысяч классов — это около 0,3 % ).

