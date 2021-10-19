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В Петербурге резкий рост карантина в школах. Больше 170 классов ушли на дистант

Из-за коронавируса и ОРВИ переведены на дистант 170 классов в петербургских школах

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 172 класса в 64 школах Петербурга (0,8 % от всех учреждений). Об этом сообщает комитет по образованию 19 октября.

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Из-за карантина закрыты 27 групп в 18 детских садах.

На прошлой неделе на дистанте было почти 100 классов. Школьников ждут длинные осенние каникулы.

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Комментарии (10)

Kuzma
что будут делать люди,когда поголовная вакцинация не даст успеха.
Petro1980
Распоряжение про длинные каникулы носит Рекомендательный характер. В Кировском районе СПб, почти, все школы отдыхают только неделю!
Dazdraperma
Ужасающая новость. 0,8%. Это же, получается, каждый из 120 классов ушл на дистанс по ОРВИ! Невероятный всплеск. Никогда такого не было. Даже когда в прошлые годы целые школы (школы, не классы! Закрытые классы по стране десятками тысяч исчислялись) сотнями закрывались на карантин - никогда такого не было.
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