Из-за карантина закрыты 27 групп в 18 детских садах.
На прошлой неделе на дистанте было почти 100 классов. Школьников ждут длинные осенние каникулы.
В Петербурге резкий рост карантина в школах. Больше 170 классов ушли на дистант
Из-за коронавируса и ОРВИ переведены на дистант 170 классов в петербургских школах
Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанционное обучение переведены 172 класса в 64 школах Петербурга (
Из-за карантина закрыты 27 групп в 18 детских садах.
На прошлой неделе на дистанте было почти 100 классов. Школьников ждут длинные осенние каникулы.
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