Школы Петербурга ждут длинные осенние каникулы

Как сообщили в комитете по образованию 12 октября, эпидемическая обстановка в школах города всю первую четверть остается спокойной и дает возможность сохранять очный формат обучения. «В связи с этим вопрос об изменении сроков осенних каникул для петербургских школьников на данный момент не рассматривается», — добавили в Смольном.



По плану осенние каникулы начнутся 25 октября и продлятся до 3 ноября. Но наступающие следом длинные праздничные выходные продлят отдых ещё на 4 дня. К занятиям школьники приступят только 8 ноября.

