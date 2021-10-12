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Школы Петербурга ждут длинные осенние каникулы

Петербургские школьники уйдут на каникулы на две недели

В Смольном не планируют сдвигать сроки осенних каникул в петербургских школах. Однако с учётом ноябрьских выходных отдых продлится две недели.

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Как сообщили в комитете по образованию 12 октября, эпидемическая обстановка в школах города всю первую четверть остается спокойной и дает возможность сохранять очный формат обучения. «В связи с этим вопрос об изменении сроков осенних каникул для петербургских школьников на данный момент не рассматривается», — добавили в Смольном.

По плану осенние каникулы начнутся 25 октября и продлятся до 3 ноября. Но наступающие следом длинные праздничные выходные продлят отдых ещё на 4 дня. К занятиям школьники приступят только 8 ноября.

Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ в Петербурге на дистанционное обучение переведено практически 100 классов в 49 школах. Накануне у детской инфекционной больницы имени Филатова заметили очередь из скорых.

До пандемии COVID-19 осенние каникулы длились неделю. Однако в прошлом из-за нестабильной ситуации с заболеваемостью учеников и учителей отдых продлили до 14 дней.

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