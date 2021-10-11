В Петербурге ОРВИ и коронавирус скосили уже под 100 классов. Тысячи родителей забирают детей по домам

По данным комитета, на 11 октября на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 96 классов в 49 школах (0,5% от общего количества классов в городе). Неделю назад, 4 октября, это были 72 класса в 44 школах.



Из-за распространения ОРВИ или выявления коронавируса закрыты 19 групп в 16 детских садах. Неделю назад было 12 групп в 10 детских садах.



Увеличилось и количество обучающихся, которые находятся дома по заявлению родителей. Так называемый смешанный формат обучения выбрали уже для 2098 детей. Неделю назад их было 1703.

