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В Петербурге ОРВИ и коронавирус скосили уже под 100 классов. Тысячи родителей забирают детей по домам

В Петербурге выросло число школьных классов, ушедших на дистанционку из-за COVID-19

Количество школьных классов в Петербурге, которые отправились на дистанционное обучение из-за коронавируса, после небольшого спада снова начало расти, следует из отчета комитета по образованию.

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По данным комитета, на 11 октября на обучении с использованием дистанционных технологий временно находятся 96 классов в 49 школах (0,5% от общего количества классов в городе). Неделю назад, 4 октября, это были 72 класса в 44 школах.

Из-за распространения ОРВИ или выявления коронавируса закрыты 19 групп в 16 детских садах. Неделю назад было 12 групп в 10 детских садах.

Увеличилось и количество обучающихся, которые находятся дома по заявлению родителей. Так называемый смешанный формат обучения выбрали уже для 2098 детей. Неделю назад их было 1703.

Как писала «Фонтанка», число госпитализаций детей в Петербурге растёт, как и в зарубежных странах. Однако опрошенные редакцией петербуржцы скептически относятся к идее надеть на школьников маски и уж тем более заставить их держать социальную дистанцию.

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Комментарии (7)

IlyaM
Открываю википедию и узнаю, что в Спб оказывается 800 школ, в каждой от30 до50 классов (а где-то существенно больше). Просто ужасающая статистика по короновирусу. Кошмар.
Гриб
А тем временем дочь не может устроиться га хорошую работу сейчас по причине того что универ планирует перейти на очное обучение аспирантов.Ню ню...кто же врет?
mr029
Прям сегодня официальный старт в 4-ую волну? Фонтанка яростно набрасывает
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