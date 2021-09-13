Коронавирус взялся за дошколят: почему в Петербурге ежедневно госпитализируют по 10 — 15 детей.....

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/Архив Поделиться Поделиться







Не прошло и пары недель с конца отпусков и каникул, а школы и детские сады Петербурга уже начали закрывать группы и переводят на дистант классы. Причина — простуды и коронавирус. В США, где учебный процесс начался раньше, из-за штамма «дельта» каждый пятый госпитализированный — ребенок.

8 сентября, спустя неделю после торжественных линеек, в комитете по образованию Петербурга сообщили, что в связи с распространением простудных заболеваний или выявлением коронавируса на дистанционное обучение отправились 6 классов в пяти школах. В пяти детских садах были закрыты восемь групп. Вечером 10 сентября, спустя всего два дня, на обучении с использованием дистанционных технологий находились уже 13 классов в 10 школах. Если 8 сентября сообщалось о 181 заболевшем ребенке, то 10-го их было уже 267. На 13 сентября на дистанционном обучении находятся уже 17 классов в 15 школах Петербурга. Болеют ОРВИ и коронавирусом 336 детей.



После начала учебного года в сентябре 2021 года в Петербурге начали увозить в больницы по 10 — 15 детей в сутки с коронавирусом и подозрением на него, ответили на запрос «Фонтанки» в комитете по здравоохранению Петербурга.

«Дошкольников больше. А подростков госпитализируемых, наоборот, стало меньше», — уточнили в комздраве структуру заболеваемости.

В августе 2021 года в Детскую больницу №5 им. Н.Ф. Филатова было госпитализировано 206 детей с коронавирусной инфекцией, из них старше 7 лет — 90 человек.

За первые 10 дней сентября, подтвердили в больнице, госпитализация незначительно выросла. В первый месяц осени в стационаре проходили лечение 74 ребенка с подтвержденным COVID-19, из них старше 7 лет — 40 человек.



«С самого старта пандемии в стационар госпитализировались и госпитализируются дети всех возрастных групп — от рождения до 17 лет включительно. Наиболее тяжелое течение инфекции наблюдается у детей с ожирением и органическим поражением центральной нервной системы, что характерно для данной инфекции во всем мире. Среди пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции лишь в 13% случаев не было какой-либо сопутствующей патологии. Но ни один из них не был переведен на ИВЛ», — рассказали «Фонтанке» в больнице.



Детей в Петербурге принимает не только больница им. Филатова, но и Педиатрический университет.

В США, где учебный год начинается раньше, чем в России, сейчас каждый пятый заболевший — ребенок, пишет Forbes.

The New York Times сообщает, что в конце лета на каждые 100 тысяч детей приходилось 1,4 госпитализации, против 0,3 в первой половине лета. И наиболее резко увеличилась частота госпитализации детей в возрасте 4 лет и младше. За неделю были зафиксированы 1,9 госпитализации на 100 000 детей в этой возрастной группе, что почти в 10 раз больше, чем в конце июня.

Приходят сообщения об утяжелении коронавируса у детей и из регионов России. Как пишет «Коммерсант», в Тульской области из-за COVID-19 умер двухмесячный ребенок, в Волгоградской области скончалась двухлетняя девочка. В Якутии впервые с начала пандемии выявили два случая тяжелого течения коронавируса у детей. Роспотребнадзор Челябинской области зафиксировал рост заболеваемости среди детей: до одного года — на 34%, одного-шести лет — в 4,3 раза, семи-четырнадцати лет — в 1,3 раза.



В Смольном эпидемиологическую ситуацию в Петербурге называют стабильно спокойной. Школы и детские сады продолжают работать без заметных ограничений.

«Вся система образования функционирует сегодня в максимально привычном для детей и родителей режиме. Опыт прошлого года, когда, несмотря на все сложности, Петербург ни на один день не отправил школы на дистанционное обучение, полностью учтён, — рассказала вице-губернатор Ирина Потехина. — Накануне нового учебного года город принял решение — поддержать самоотверженный труд педагогов, благодаря которым дети в пандемию могут комфортно учиться, посещать детские сады, заниматься спортом и художественным творчеством. А родители — спокойно работать».

Опрошенные «Фонтанкой» петербуржцы скептически отнеслись к идее надеть на школьников маски и уж тем более заставить их держать социальную дистанцию. А о возможной вакцинации школьников спорят даже специалисты.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

