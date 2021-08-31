«Через мой труп»: почему ученые и петербуржцы против вакцинации детей

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться







Вопрос не праздный. Во многих развитых странах уже в рекомендательном порядке прививают детей от 12 лет и ведут испытания на младших школьниках. А в Китае одобрили и экстренную вакцинацию малышей от 3 лет.

В России испытания вакцины от коронавируса на детях от 12 до 17 лет начались в Москве в первых числах июля. Сотня юных добровольцев получила такой же «Спутник V», как и у взрослых, только доза была в несколько раз меньше. А академик Александр Гинцбург из Центра им. Гамалеи анонсировал, что массовая вакцинация подростков от COVID-19 должна начаться в России до 20 сентября — подготовка идёт полным ходом. Детскую версию «Спутника V» могут зарегистрировать уже в первом месяце осени.



«Только через мой труп», «Мы себе-то делать не хотим», — парировали петербуржцы.

Самыми популярными ответами читателей «Фонтанки» на вопрос про уколы детям были: «Зачем? Они ведь массово не болеют». Люди ссылались на то, что «дети переносят эту болезнь в легкой форме», а новости об умерших за последние месяцы их не убедили.

«Два-три ребенка умерли? За полтора года? И поэтому вы желаете колоть миллионам остальных детей непонятную субстанцию с неизвестными последствиями? Вы вообще в курсе, сколько детей умирает от иных инфекционных — вирусных и бактериальных — заболеваний в год? Это вас ни разу не трогает?» — ответили противники вакцинации.

«Ответ — нет. И он не нуждается в аргументации. Медицинское вмешательство несовершеннолетним возможно только с согласия родителя. И родитель не обязан никак пояснять заинтересованным лицам свое решение. У него нет такой обязанности. У лиц, намеренных предлагать вмешательство, есть обязанность обосновывать и пояснять свои намерения. А у родителя, принявшего то или иное решение, нет», — заявили другие.



«Разумеется, каждый родитель волен решать, колоть своего ребёнка или нет. И всю ответственность за последствия прививки родитель должен брать на себя. Вопрос в другом: до конца ли он осознаёт меру ответственности? Про качество вакцины отдельный вопрос, по которому сломано немало копий. Известно лишь одно: исследования возможных последствий вакцинирования, по заявлению официальных источников, до конца не закончено», — отметил читатель Сергей.

Были резкие высказывания и со стороны тех, кто выступает за прививку.

«Как же вы понять не можете, что дети — это переносчики болезней. Уже были случаи, когда заболел ребенок, а потом бабушка и этот ребенок потом плакал и извинялся перед бабушкой в коме, что он не специально заразил ее», — заявил читатель Ян.

«Вот это вот всё пишут люди, значительная часть которых появились на свет только потому, что их родители, бабушки и дедушки 60 лет назад были привиты от полиомиелита вакциной, которая была создана в срочном порядке и в том же срочном порядке были привиты дети. Если кто не знал — смертность при полиомиелите достигала 20%, примерно у половины выживших развивались параличи», — написала Наталья.



Нет единства и среди российских ученых. Например, глава роспотребнадзоровского центра «Вектор» Ринат Максютов считает, что необходимости вакцинации детей от коронавируса сейчас нет.

«Если говорить о детях, подростках, нашем будущем, конечно, необходимо иметь действенный инструмент защиты наших детей. Мы должны иметь этот инструмент, но сегодня я не считаю, что есть необходимость вакцинировать наших детей. Дельта-вариант более опасен для детей, чем уханьский, но это другие порядки опасности в сравнении с взрослым населением. Мы должны зарегистрировать вакцину с возможностью применения для детей. Но с учетом циркулирующего сейчас дельта-штамма я не вижу оснований для начала вакцинации детей и подростков», — цитирует его выступление в рамках просветительской кампании общества «Знание» ТАСС.

В то же время он считает, что бесконечные мутации коронавируса могут привести к появлению нового штамма, опасного именно для детей, и в таком случае вакцинация может представляться полезной. Академик Гинцбург, напротив, давно говорит о том, что дети прежде всего представляют опасность не для себя, а для взрослых.



«Дети более опасные переносчики вируса, потому что взрослые, как правило, переносят с симптомами. У взрослых инфицированных это может проявиться хотя бы в насморке или кашле, а у детей это, как правило, проходит в легкой форме и не проявляется вовсе. И взрослые с ними общаются как с совершенно здоровыми детьми, а при этом заражаются, и у них развиваются более тяжелые формы этой инфекции. Поэтому дети еще более опасны как источники переноса инфекции», — говорил Гинцбург.

По его словам, если в период распространения индийского штамма дети пойдут в школу, то к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех.

В то же время речи об обязательной вакцинации детей в России не идет и в школу можно будет ходить и без прививок от COVID-19. На этом акцентируют внимание и в Минздраве России, и в аппарате уполномоченного.

«Заболеваемости детей повышенной какой-то нет, — цитирует слова главы Минздрава Михаила Мурашко ТАСС. — Никаких обязательных требований по вакцинации детей, тем более по допуску к обучению, мы не планируем».



А уполномоченный по правам ребенка РФ Анна Кузнецова уточнила, что вакцинация детей должна быть добровольной и «ни в коем случае нельзя нарушать права ребенка на образование, на медпомощь и на иные права, если он, например, не привит».

«Вакцинация несовершеннолетних должна быть только по решению родителей. Это бесповоротно и однозначно», — резюмировала она.



Следует ли вакцинировать детей? Нужно вакцинировать обязательно Только по желанию Не трогайте детей

Как писала «Фонтанка», в странах, где учебный год уже опять начался, заболеваемость среди детей растет с новой силой. Например, каждый пятый заболевший в США — ребенок. Как уберечь школьников от «дельта»-штамма — читайте здесь.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

