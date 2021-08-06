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В России скончался 12-летний ребенок с диагнозом «коронавирус»

Ребенок с подтвержденным коронавирусом скончался в Новосибирской области. Ему было всего 12 лет, сообщили в региональном Минздраве.

«Основной причиной смерти данного ребенка с тяжелой фоновой генетической патологией не является новая коронавирусная инфекция COVID-19», — сообщили НГС в ведомстве 6 августа.

Ранее от коронавируса в регионе умер двухмесячный ребенок. Обстоятельства его смерти устанавливаются. «В настоящее время проводится гистологическое исследование материалов патолого-анатомического исследования, по результатам которого будет определена основная причина смерти», — добавили в Минздраве.

Как писала «Фонтанка», почти 15 тысяч полностью привитых петербуржцев заболели коронавирусом. Несколько из них скончались, рассказал глава комздрава Дмитрий Лисовец.

А в Ивановской области Росздравнадзор расследует гибель 24-летнего мужчины после вакцинации.

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Комментарии (2)

Antuan Rokanten
Ключевая фраза - "скончался от тяжелой генетической паталогии".
Noisymouse
Смерть инфицированного короной или вакцинированного не = смерть ОТ коронавируса или прививки. Это до сих пор непонятно или специально волну нагоняем?
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