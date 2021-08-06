В России скончался 12-летний ребенок с диагнозом «коронавирус»

«Основной причиной смерти данного ребенка с тяжелой фоновой генетической патологией не является новая коронавирусная инфекция COVID-19», — сообщили НГС в ведомстве 6 августа.



Ранее от коронавируса в регионе умер двухмесячный ребенок. Обстоятельства его смерти устанавливаются. «В настоящее время проводится гистологическое исследование материалов патолого-анатомического исследования, по результатам которого будет определена основная причина смерти», — добавили в Минздраве.



Как писала «Фонтанка», почти 15 тысяч полностью привитых петербуржцев заболели коронавирусом. Несколько из них скончались, рассказал глава комздрава Дмитрий Лисовец.

