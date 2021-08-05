«Мог только стонать»: Росздравнадзор расследует гибель 24-летнего мужчины после второго укола вакциной

Мать умершего сообщила журналистам IvanovoNews, что ее сын сделал обе прививки от ковида и после второй он почувствовал себя нехорошо. Он умер в ночь на 2 августа.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины, который, по распространённой в СМИ информации, умер якобы после вакцинации», — говорится в опубликованном 5 августа сообщении на сайте ведомства.

«После второй ему было плохо, но он ходил на работу. На выходные он приехал домой, и в воскресенье вечером ему стало очень плохо. Когда вызвали скорую помощь, он уже плохо мог ходить и не мог разговаривать, только стонал. Врачи несколько часов вручную качали ему воздух, так как он не мог дышать. В три часа ночи его не стало...», — рассказала женщина.

Ранее департамент здравоохранения Ивановской области в своем комментарии журналистам утверждал, что молодой человек на вторую прививку не явился. Но коллеги погибшего предоставили его сертификат с двумя отметками о прививках от коронавируса.

Как писала «Фонтанка», почти 15 тысяч полностью привитых петербуржцев заболели коронавирусом. Несколько из них скончались, сказал глава комздрава Дмитрий Лисовец.