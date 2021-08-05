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«Мог только стонать»: Росздравнадзор расследует гибель 24-летнего мужчины после второго укола вакциной

Росздравнадзор изучит обстоятельства смерти 24-летнего мужчины в Иваново, который, по сообщениям местных СМИ, умер якобы после вакцинации.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Ивановской области проверит причину смерти молодого мужчины, который, по распространённой в СМИ информации, умер якобы после вакцинации», — говорится в опубликованном 5 августа сообщении на сайте ведомства.

Мать умершего сообщила журналистам IvanovoNews, что ее сын сделал обе прививки от ковида и после второй он почувствовал себя нехорошо. Он умер в ночь на 2 августа.

«После второй ему было плохо, но он ходил на работу. На выходные он приехал домой, и в воскресенье вечером ему стало очень плохо. Когда вызвали скорую помощь, он уже плохо мог ходить и не мог разговаривать, только стонал. Врачи несколько часов вручную качали ему воздух, так как он не мог дышать. В три часа ночи его не стало...», — рассказала женщина.

Ранее департамент здравоохранения Ивановской области в своем комментарии журналистам утверждал, что молодой человек на вторую прививку не явился. Но коллеги погибшего предоставили его сертификат с двумя отметками о прививках от коронавируса.

Как писала «Фонтанка», почти 15 тысяч полностью привитых петербуржцев заболели коронавирусом. Несколько из них скончались, сказал глава комздрава Дмитрий Лисовец.

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Комментарии (9)

BrotherRabbit
"департамент здравоохранения Ивановской области в своем комментарии журналистам утверждал, что молодой человек на вторую прививку не явился"

Ну вот зачем врать?
Все врут, лишь бы не нарушать благостную картину. Лишь бы не признать ошибки. Лишь бы ничего не делать, и в своих бедах обвинять весь мир вокруг.
Сплошные показушники.
263784231
Если пошёл на прививку под влиянием пропаганды - плохо, но ещё туда-сюда, а вот если под угрозой потери заработка, как единственного источника существования, то тут неплохо найти инициаторов вакцинации, хотя бы этого конкретного человека, и разобраться с ними по полной программе.
Владислав М
Вот так и прививайся после этого.
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