Четвертая волна коронавируса отпустила детей в Петербурге: классы возвращаются к учебе

«Сегодня это 72 класса в 44 школах (0,36 % от общего количества классов в городе). Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 1703 (0,3 % от общего количества обучающихся)», — заявили в комитете 4 октября.



Кроме того, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты также 12 групп в 10 детских садах. Показатель находится на уровне прошлого понедельника.



Как писала «Фонтанка», по состоянию на 24 сентября на дистанционном обучении в Петербурге находился 101 класс в 58 школах.

