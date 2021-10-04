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Четвертая волна коронавируса отпустила детей в Петербурге: классы возвращаются к учебе

Количество классов, которые временно по решению директоров находятся на обучении с использованием дистанционных технологий, заметно уменьшилось в Петербурге, сообщили в комитете по образованию.

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«Сегодня это 72 класса в 44 школах (0,36 % от общего количества классов в городе). Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения), — 1703 (0,3 % от общего количества обучающихся)», — заявили в комитете 4 октября.

Кроме того, в связи с распространением ОРВИ или выявлением коронавируса закрыты также 12 групп в 10 детских садах. Показатель находится на уровне прошлого понедельника.

Как писала «Фонтанка», по состоянию на 24 сентября на дистанционном обучении в Петербурге находился 101 класс в 58 школах.

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Комментарии (3)

260569221
Что? Четвёртая волна??
А сколько всего волн будет???
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