Четвертая волна накрывает. В школах Петербурга на дистанционку ушло больше 100 классов

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на удалённое обучение перевели 101 класс в 58 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по образованию 24 сентября.



В начале недели на дистанционке находились 67 классов в 37 школах.



Сегодня губернатор Александр Беглов подписал новую версию коронавирусного 121-го постановления. Действующие ограничения продлены до 31 октября.



В Петербурге показатели заболеваемости пошли вверх, к Покровской больнице вернулись очереди, что указывает на четвёртую волну коронавируса.

