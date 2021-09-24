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Четвертая волна накрывает. В школах Петербурга на дистанционку ушло больше 100 классов

В Петербурге из-за коронавируса и ОРВИ на удалёнку перевели 101 класс

В начале недели на удаленке были 67 классов в 37 школах.

Из-за карантина по ОРВИ и коронавирусу на удалённое обучение перевели 101 класс в 58 школах Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказали в комитете по образованию 24 сентября.

В начале недели на дистанционке находились 67 классов в 37 школах.

Сегодня губернатор Александр Беглов подписал новую версию коронавирусного 121-го постановления. Действующие ограничения продлены до 31 октября.

В Петербурге показатели заболеваемости пошли вверх, к Покровской больнице вернулись очереди, что указывает на четвёртую волну коронавируса.

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Комментарии (4)

mr029
Интересно, к какому году Свидетели Ковида начнут что-то подозревать?
zelf
Кто там кого накрывает? Фонтанку, рупор коронабесия, давно накрыло, это всем известно. Читайте это дерьмо дальше.
guess
Какие глупенькие комментаторы) идите дальше смотрите свой первый канал, домохозяйки, там для вас стараются, шоу длиною в год показывают)) только успевай снимать лапшу. И конечно же, так как началась вакцинная охота на детей, не забудьте записать своих собственнорожденных в добровольцы этого эксперимента
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