Очередь из скорых в Покровскую больницу поздним вечером 21 сентября 2021 года



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Темный вечер обычного сентябрьского вторника. У Покровской больницы вновь, впервые с лета, вытянулись караваны из карет скорой помощи. Как в мае 2021-го или апреле 2020-го. Наш фотограф насчитал 14 машин с пациентами в томительном ожидании. А в больнице признались — накануне приняли 65, в три раза больше, чем в августе или начале сентября.

«Последние дни мы наблюдаем рост числа госпитализаций. За вчерашние сутки к приемному отделению городской Покровской больницы прибыло 65 машин скорой медицинской помощи, многие пациенты поступают по переводу из стационаров «зеленой» зоны, — подтвердила «Фонтанке» 21 сентября пресс-секретарь учреждения Ирина Котова. — В августе — начале сентября количество госпитализируемых пациентов составляло 20–25 человек. Идет явный и логичный рост количества петербуржцев, нуждающихся в госпитализации с коронавирусной инфекцией».



Очередь из скорых в Покровскую больницу поздним вечером 21 сентября 2021 года



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Очередь из скорых в Покровскую больницу поздним вечером 21 сентября 2021 года



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Очередь из скорых в Покровскую больницу поздним вечером 21 сентября 2021 года



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Очередь из скорых в Покровскую больницу поздним вечером 21 сентября 2021 года



автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На спаде третьей волны Смольный уже обещал победить очереди реформами. Пациентов с положительными результатами ПЦР-тестов стали оперативнее поднимать на отделение и не делать им весь комплекс исследований при поступлении. Например, проводить КТ в первый же день. Увеличили количество бригад в приемном покое до 8–10, если позволяли кадры. Активнее работала линейно-контрольная служба, которая следит за работой бригад на месте.

Но летом и коек в больницах было в два раза больше. Сейчас же загрузка плотная — в Петербурге, согласно справке Смольного, 22 августа осталось меньше 850 свободных мест. И не все они подходят для среднетяжелых и тяжелых пациентов.

Например, в «Ленэкспо» всего 176 больных, и очередей нет. В отличие от Покровской больницы нагрузка здесь, как рассказали в госпитале, выросла в среднем всего на 5–10%. А, например, пансионат «Заря» в Репино, стоит практически полным — в нем лечатся уже под 600 человек.

«Покровская больница может оказывать помощь больным с ковидом и другими патологиями. Это многопрофильный стационар. Вплоть до хирургических операций в ковиде. Вам кажется, что больных можно поровну поделить по разным стационарам, но это не так. Пожилые люди часто страдают еще какими-то патологиями, а «Ленэкспо» берет в основном больных без коморбидных состояний. «Заря» принимает более тяжелых чем Ленэкспо», — объяснили логику распределения в комитете по здравоохранению.



Решение ситуации с пробками из скорых — в большем разнообразии ковидных стационаров. С 22 сентября к работе с коронавирусом вернулась больница Святителя Луки. Пациентов ждет корпус-трансформер. Но едва ли 200 дополнительных коек хватит надолго, ведь в больницы в Петербурге теперь увозят до 350 человек в сутки.

Открытие «красной зоны» в Святителя Луки выглядело как срочное. За четыре дня до запуска в профильном сообществе вакансий для медиков в Петербурге старшая медсестра больницы разместила объявление о наборе медицинских сестер и санитарок на «ковид». Она была согласна и на студентов и предлагала звонить в любое время. Такая спешка выглядит странной на фоне того, что вся общедоступная статистика, в том числе самого Смольного, говорила о приближении новой волны.

23 сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость COVID-19 интенсивно повышается в 36 регионах России: «вторая декада сентября, как все острые респираторные вирусные инфекции, так же и коронавирус дает рост». По статистике ведомства, к которой эксперты относятся с изрядной долей скепсиса, после коронавирусного пика в начале лета, когда среднее за неделю число заражений достигло в Петербурге почти 2000 в день, началось длительное снижение. И к 1 сентября среднее за семь дней число новых случаев ковида в городе на Неве снизилось до чуть более 1100, после чего снова пошло в рост. К 14 сентября в среднем за неделю было уже по 1300 заражений в день, а к 22 числу — более 1500.

График gogov.ru по заболеваемости за 7 дней Поделиться Поделиться







«Рост интенсивный. Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним еще 25», — отметила Попова.

Статистика Смольного по госпитализациям тоже отразила эту тенденцию. После пика в июне, когда в больницы увозили по 1100–1200 человек в день, начался спад. К концу июля госпитализировали в среднем по 500 человек в день. К концу августа — по 250. Но с сентября вновь наметился рост. В больницы увозят до 350 пациентов в сутки.



Число госпитализаций в Петербурге Фото: автор Алексей Куприянов Поделиться Поделиться







Глава Роспотребнадзора в связи с новым подъемом заболеваемости призвала обеспечить готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий в стране. И напрямую связала интенсивность распространения инфекции с процентом привитого населения. Похвастаться городу на Неве здесь нечем. В Петербурге вакцинировано меньше 30% жителей. Не достигнута даже установленная самим себе минимальная планка в 2,6 млн привитых. Пока есть только 1,6 млн. По этому показателю город находится на 43 месте в стране, по данным gogov.ru. В Белгородской области, например, привиты 48% жителей, Московской — 45%, Москве — 39%, в Чечне — 43%.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру

