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В Петербурге развернули почти максимум больниц и победили очереди из скорых

Смольный заявил о победе над многочасовыми очередями у коронавирусных стационаров

Многочасовые очереди из скорых не фиксируются в Петербурге уже больше недели, заявили в комитете по здравоохранению Петербурга 5 июля. Это заслуга и почти всех развернутых стационаров, и ускорения работы. В больницах «Фонтанке» подтвердили — стало полегче.

Как объяснили «Фонтанке» в комздраве, в городе работает линейно-контрольная служба на скорой, которая следит за работой бригад. Она может приехать в любое место и зафиксировать задержку, и сейчас эту функцию эффективно выполняет. Но сам по себе контроль за очередями не уберет очереди. Поэтому были и реформы.

«Пациентов с положительными результатами ПЦР-тестов стали оперативнее поднимать на отделение и не делать им весь комплекс исследований в приемном покое. Например, КТ проводят не в первый день. И увеличивают количество бригад в приемном покое до 8–10, если кадры позволяют и есть такая возможность у стационара. Ну и в целом количество перепрофилированных учреждений увеличилось почти до максимума, — рассказали в комитете Дмитрия Лисовца. — На прошлой неделе очередей не было».

Как ранее заявил глава комздрава, всплеск заболеваемости в Петербурге пошёл на спад. С начала прошлой недели фиксируется снижение числа госпитализаций, а выписывать стали больше пациентов, чем увозить на скорых.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Guest1234
А что им мешало принять подобные меры по ускорению приема в клиники после первой волны, они не сказали?
Piter Russo
Лисовец хоть помнит что заявлял сам пару недель назад?
syshsun
Оно и видно,что каждый день увеличивающееся количество заболевших,прямо говорит нам о спаде.
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