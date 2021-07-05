В Петербурге развернули почти максимум больниц и победили очереди из скорых

Как объяснили «Фонтанке» в комздраве, в городе работает линейно-контрольная служба на скорой, которая следит за работой бригад. Она может приехать в любое место и зафиксировать задержку, и сейчас эту функцию эффективно выполняет. Но сам по себе контроль за очередями не уберет очереди. Поэтому были и реформы.



«Пациентов с положительными результатами ПЦР-тестов стали оперативнее поднимать на отделение и не делать им весь комплекс исследований в приемном покое. Например, КТ проводят не в первый день. И увеличивают количество бригад в приемном покое до 8–10, если кадры позволяют и есть такая возможность у стационара. Ну и в целом количество перепрофилированных учреждений увеличилось почти до максимума, — рассказали в комитете Дмитрия Лисовца. — На прошлой неделе очередей не было».