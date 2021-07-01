Спад третьей волны? В Петербурге свободны 3% коек и уже меньше 1 000 госпитализаций в день

«На текущей неделе отмечается снижение показателей напряженности пандемии по основным ключевым показателям. Это и число госпитализированных пациентов, я говорю прежде всего о взрослых больных. Уже существенно меньше, чем происходило это на прошлой неделе. Меньше пациентов регистрируется в качестве первично заболевших. Уменьшается число заболевших детей. Поэтому сейчас мы можем говорить о том, что вступили уже в нисходящую часть очередного эпидемического подъема», — рассказал Лисовец в эфире «Эха Москвы».
По его словам, в Петербурге развернуто уже более 11 тысяч коек. И из них на вчерашний день было свободно более чем 3%. Количество пациентов, которое выписывается из стационаров, впервые превысило число пациентов, которые госпитализируются. А число госпитализаций уже меньше 1 000, хотя до этого поднималось и выше, и снижается теперь на 3–5% ежедневно. Очереди у стационаров тоже в последнее время не фиксируются, отметил глава комздрава.