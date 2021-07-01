Спад третьей волны? В Петербурге свободны 3% коек и уже меньше 1 000 госпитализаций в день

Хочется верить... Но вот приучили же к недоверию. Любому "эксперту" у нас можно говорить всё что угодно, а потом вещать совершенно противоположное. И не отвечать за слова. Как те. кто сначала говорил что эпидемии Ковида в РФ не будет, что он не страшнее ОРВИ, а теперь говорят, что обязательно надо вакцинироваться, потому как страшно и опасно.