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Спад третьей волны? В Петербурге свободны 3% коек и уже меньше 1 000 госпитализаций в день

Всплеск заболеваемости в Петербурге пошёл на спад. С начала недели фиксируется снижение числа госпитализаций, а выписывать стали больше пациентов, чем увозить на скорых, заявил 1 июля глава комздрава Дмитрий Лисовец.

«На текущей неделе отмечается снижение показателей напряженности пандемии по основным ключевым показателям. Это и число госпитализированных пациентов, я говорю прежде всего о взрослых больных. Уже существенно меньше, чем происходило это на прошлой неделе. Меньше пациентов регистрируется в качестве первично заболевших. Уменьшается число заболевших детей. Поэтому сейчас мы можем говорить о том, что вступили уже в нисходящую часть очередного эпидемического подъема», — рассказал Лисовец в эфире «Эха Москвы».

По его словам, в Петербурге развернуто уже более 11 тысяч коек. И из них на вчерашний день было свободно более чем 3%. Количество пациентов, которое выписывается из стационаров, впервые превысило число пациентов, которые госпитализируются. А число госпитализаций уже меньше 1 000, хотя до этого поднималось и выше, и снижается теперь на 3–5% ежедневно. Очереди у стационаров тоже в последнее время не фиксируются, отметил глава комздрава.

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Комментарии (5)

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Вот что вакцинация животворящая делает !
житель города П.
Хочется верить... Но вот приучили же к недоверию. Любому "эксперту" у нас можно говорить всё что угодно, а потом вещать совершенно противоположное. И не отвечать за слова. Как те. кто сначала говорил что эпидемии Ковида в РФ не будет, что он не страшнее ОРВИ, а теперь говорят, что обязательно надо вакцинироваться, потому как страшно и опасно.
hedgehog_
мы все уже умерли. такойже дурацкий финал, как в лосте
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