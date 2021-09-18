Больница Святителя Луки в Петербурге возвращается к коронавирусу

В профильном сообществе вакансий для медиков в Петербурге 18 сентября старшая медсестра больницы разместила объявление о срочном наборе медицинских сестер и санитарок на «ковид». Подойдут и студенты. «Открываемся 22 сентября. Звоните в любое время», — написала она.
«Фонтанке» сотрудница уточнила, что целиком больница закрываться на коронавирус не будет — только корпус-трансформер. В приемном покое больницы уточнили, что плановых пациентов в связи с этим, возможно, ждет переезд в другой корпус. В комитете по здравоохранению на вопрос о перепрофилировании больницы не ответили.
17 сентября власти Петербурга начали увеличивать число коронавирусных коек на фоне растущей госпитализации. Новые места появились в пансионате «Заря».
По данным на 18 сентября, из