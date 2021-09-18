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Больница Святителя Луки в Петербурге возвращается к коронавирусу

Коронавирусные пациенты вернутся на койки больницы Святителя Луки в Петербурге в ближайшие дни. В учреждении активно набирают медперсонал для красной зоны.

В профильном сообществе вакансий для медиков в Петербурге 18 сентября старшая медсестра больницы разместила объявление о срочном наборе медицинских сестер и санитарок на «ковид». Подойдут и студенты. «Открываемся 22 сентября. Звоните в любое время», — написала она.

«Фонтанке» сотрудница уточнила, что целиком больница закрываться на коронавирус не будет — только корпус-трансформер. В приемном покое больницы уточнили, что плановых пациентов в связи с этим, возможно, ждет переезд в другой корпус. В комитете по здравоохранению на вопрос о перепрофилировании больницы не ответили.

17 сентября власти Петербурга начали увеличивать число коронавирусных коек на фоне растущей госпитализации. Новые места появились в пансионате «Заря».

По данным на 18 сентября, из 5 313 развернутых коек были заняты 4 18378 %. В последние дни госпитализируют до 350 петербуржцев в сутки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

Danik
Закончился второй день трехдневных выборов!)
kоt-obormot
выборы заканчиваются - пора вводить полный локдаун на всякий случай.
Piter Russo
Кстати в Стрельне у Константиновского есть заброшенный пансионат, отремонтируйте и под ковид профилируйте..
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