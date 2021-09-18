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В Петербурге четвертые сутки подряд госпитализируют с коронавирусом по 300 человек в день

Число пациентов, доставленных в больницы с коронавирусом, продолжает увеличиваться в Петербурге и движется к 350 в день, следует из отчетов Смольного.

Как говорится в опубликованном 18 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб», за минувшие сутки в больницы были доставлены 344 человека. В три прошлых дня сообщалось о 333, 349 и 300 госпитализациях за день.

На фоне растущей госпитализации власти увеличили число коронавирусных коек до 5 313. Из них уже заняты 4 18378 %. В реанимации 419 человек. На ИВЛ — 153. На амбулаторном лечении с ковидом и пневмониями 20 495 горожан.

За сутки в Петербурге удалось первично вакцинировать 2 844 человека. Закончили цикл (в том числе одним уколом «Спутника Лайт») — 9 008 человек. Всего с начала прививочной кампании в городе были полностью вакцинированы 1,59 млн жителей. В запасе еще более 600 тысяч доз вакцины.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

265858603
Цирк да и только в рос СМИ пишут, что в Нью Йорке эпидемия, катастрофа, а смотришь финал теннисного турнира с участием россиянин трибуны битком. Смотрю Лигу Чемпионов Челси Зенит, в Лондоне с их штампом трибуны битком, в Швейцарии где вообще никто не имеет право кому то что то навязать типа вакцинации на матче Янг Бойз Ман Юнайтед англашлаг, в Италии, Франции, все то же самое, наши же ТВ каналы показывают эти трансляции. А у нас все в гору, все болеют, пусть гарант объяснит какой вакциной швейцарцы прививались в вышеизложенных странах, и почему у нас прививаются все нашими вакцинами и все в гору, спорт мероприятия пустые.
Swebaka
А на участках - ни масок, ни антисептиков, ни ручек одноразовых )
264527831
Столько привитых, а толку никакого. Или это привитые госпитализируются, фиг поймешь.
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