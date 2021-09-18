В Петербурге четвертые сутки подряд госпитализируют с коронавирусом по 300 человек в день

Число пациентов, доставленных в больницы с коронавирусом, продолжает увеличиваться в Петербурге и движется к 350 в день, следует из отчетов Смольного.

Как говорится в опубликованном 18 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в СПб», за минувшие сутки в больницы были доставлены 344 человека. В три прошлых дня сообщалось о 333, 349 и 300 госпитализациях за день.