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Власти Петербурга увеличивают число коронавирусных коек на фоне растущей госпитализации

Число госпитализаций в Петербурге увеличивается вместе с количеством коронавирусных коек, следует из отчета Смольного.

Как говорится в опубликованном 17 сентября «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Санкт-Петербурге», за минувшие сутки в стационары города поступили 333 человека. Накануне сообщалось о 349 госпитализациях, впервые с середины лета.

На этом фоне власти Петербурга приняли решение увеличить число коронавирусных коек. Если накануне в городе было 5 163 места, то теперь их 5 313. Заняты из них — 4 110. Увеличение произошло, как пояснили «Фонтанке» в комздраве, за счет пансионата «Заря». Там уже находятся 554 пациента. В реанимации — 410 петербуржцев. На ИВЛ — 158. Амбулаторно с ковидом и пневмониями лечатся 19 904 человека.

За сутки первично удалось привить 3 129 человек. Закончили цикл вакцинации (включая один уколом «Спутником Лайт») 9 205 человек. Полностью привиты с начала вакцинации 1,58 млн жителей Петербурга — около 30% всего населения.

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Комментарии (1)

Sergik7
Всем здоровья на фоне растущей заболеваемости!
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